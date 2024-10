Paris Hilton habló sobre su diagnóstico de TDAH

La famosa empresaria compartió una parte íntima de su vida. En un ensayo personal, detalló los desafíos y logros que vivió desde que la diagnosticaron.

A lo largo de los años, Paris Hilton ha compartido muchos aspectos de su vida personal con el público, pero recientemente se sinceró sobre uno de los más íntimos: su diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). En un ensayo personal publicado en Teen Vogue, la empresaria y estrella de reality shows, de 43 años, abordó su experiencia con el TDAH y cómo influyó en su infancia, su carrera y su activismo.

En su ensayo, la cantante narra cómo los síntomas del TDAH se manifestaron desde muy temprana edad. “Cuando era niña, siempre me decían que era demasiado enérgica, demasiado distraída, demasiado habladora; demasiado para todo”, confesó. Estos comportamientos llevaron a que Hilton fuese enviada a la Provo Canyon School, un centro para adolescentes. La socialité explicó que su “constante necesidad” de estimulación, sumada a los problemas en una escuela que no sabía cómo manejar su hiperactividad y distracción, derivaron en su inscripción en este centro, donde fue víctima de abusos. “Me hubiera gustado que alguien me hubiera preguntado qué pasaba realmente”, escribió, reflexionando sobre aquellos años difíciles y sobre lo incomprendida que se sintió.

“Al principio, el diagnóstico me parecía una etiqueta, algo que me encasillaba, que me definía por lo que no podía hacer, por lo que me hacía diferente”, relató. Sin embargo, con el tiempo, la empresaria ha transformado su perspectiva y ahora considera que el TDAH es una fuente de creatividad, resiliencia y originalidad.

Para Hilton, el TDAH ha dejado una marca profunda en su vida y carrera. “Es mi arma secreta en un mundo que a menudo nos dice que debemos jugar a lo seguro”, escribió. Hilton atribuye su habilidad para anticipar tendencias, su creatividad para construir un imperio y su empatía para conectar con otros a las características únicas del TDAH. “Mi cerebro no sigue una línea recta, sino que zigzaguea y explora territorios inexplorados, lo que me permite romper límites y mantenerme a la vanguardia”.

Como madre de dos hijos, Phoenix y London, y empresaria con múltiples facetas, Hilton ha encontrado formas de canalizar el TDAH a su favor, usando su capacidad de hiperconcentración para enfocarse en lo que más le apasiona. Esta misma hiperconcentración la ha llevado a profundizar en los detalles de sus proyectos y sumergirse en el proceso creativo.

Hilton también reconoció que vivir con TDAH no está exento de desafíos. “Seamos realistas: el TDAH también puede ser abrumador y agotador porque mi mente está constantemente llena de pensamientos, ideas y distracciones”, admitió. Detrás de la imagen glamorosa y exitosa, hay días en los que la mente de Hilton puede sentirse como un torbellino, lo que dificulta encontrar claridad.

Para sobrellevar estos momentos difíciles, la estrella ha desarrollado estrategias de manejo como estructurar su vida, establecer sistemas de apoyo y rodearse de personas que comprendan su forma de trabajar. “Uno de mis trucos favoritos es escuchar todo lo que leo en audio”, compartió. No obstante, reconoce que hay días en que navegar por la tormenta del TDAH sigue siendo complicado, pero lo ha aprendido a aceptar como parte de su viaje.

Paris Hilton ha abogado activamente por un cambio cultural en la percepción del TDAH y la neurodivergencia en general. Critica el estigma que rodea estas condiciones y hace un llamado a ver los dones únicos que traen consigo. “Vivimos en un mundo en el que a menudo se espera que encajemos en casillas, que sigamos las reglas y que hagamos las cosas como lo hacen los demás. Pero mi TDAH me ha enseñado que las cosas más mágicas ocurren cuando te liberas de esas expectativas”, escribió. Hilton aboga por dejar de etiquetar a las personas neurodivergentes como “trastornadas” y empezar a reconocer sus fortalezas.

El diagnóstico de TDAH de Hilton y su proceso de aceptación se reflejan en su reciente lanzamiento musical, “Infinite Icon”, estrenado el 6 de septiembre. El álbum, lanzado casi dos décadas después de su debut homónimo de 2006, incluye una canción titulada “ADHD”, que ella describe como una “celebración de mi viaje y un mensaje a los demás de que el TDAH es algo que debe aceptarse, no ocultarse”.

A través de su trabajo filantrópico con su organización sin fines de lucro, 11:11 Media Impact, Hilton busca inspirar a otras personas que viven con TDAH y otras formas de neurodivergencia. “Quiero que la gente, especialmente las mujeres jóvenes, sepan que ser diferente es hermoso y que sus ‘defectos’ pueden ser, en realidad, sus mayores activos”, afirmó Hilton, quien continúa impulsando una visión positiva de la neurodiversidad y el empoderamiento personal.