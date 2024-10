Interna en Uruguay: “No me voy a dejar ningunear por nadie”, disparó Canobbio contra Bielsa

El futbolista acusó al entrenador de maltrato y falta de respeto.

El delantero uruguayo Agustín Canobbio arremetió contra Marcelo Bielsa, actual director técnico de la selección de Uruguay, afirmando que el argentino lo maltrató y culpó de una derrota. “Hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó un punto donde estallé”, sostuvo Canobbio en una entrevista con Carve Deportiva.

El jugador del Athletico Paranaense relató un episodio particularmente impactante en el partido contra Ecuador por las Eliminatorias, donde afirmó que Bielsa le adjudicó la responsabilidad de la derrota. “Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”, señaló. Además, Canobbio recordó un momento incómodo en el que Bielsa cuestionó su educación: “En una charla tenía los dos pies apoyados en la parte de debajo de una silla y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia”.

El delantero también relató que en una práctica el delantero Luis Suárez intervino en su defensa: “En una práctica habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó delante de todo el grupo, y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que me exponga”.

Canobbio fue tajante sobre su postura frente al trato de Bielsa: “No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quien sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido resultados no le permite ni le da el poder de tratar de esa forma a nadie”.

Estas declaraciones se suman a las críticas que otros jugadores han lanzado hacia Bielsa en las últimas semanas. El experimentado delantero Luis Suárez ya había comentado que “en la Copa América hubo situaciones que me dolieron” y que, al expresar sus inquietudes a Bielsa, solo recibió un escueto “muchas gracias” como respuesta.

A pesar de las crecientes tensiones, Bielsa sigue al frente de la selección uruguaya y tiene programada su próxima participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Perú y Ecuador. Sin embargo, el futuro del “Loco” en el banco de la “Celeste” continúa siendo incierto.