Escándalo en la Primera Nacional: un jugador aseguró haber recibido incentivo para ganar un partido

Dylan Gissi de Atlanta confirmó que fueron incentivados por parte de Atlético de Rafaela para vencer a Brown de Adrogué.

En medio de la reñida lucha por la permanencia en la Primera Nacional, el defensor suizo Dylan Gissi, de Atlanta, encendió la polémica al revelar que recibió un incentivo económico por parte de Atlético de Rafaela para vencer a Brown de Adrogué, su rival directo en la tabla. Gissi, de 33 años, detalló tras la derrota de Atlanta por 2-0 ante la “Crema” que el equipo santafesino ofreció una suma millonaria para asegurar la victoria sobre el “Tricolor” en un partido anterior.

“Sabemos que existe -por ejemplo- el incentivo a favor, yo creo que eso está bien. Ellos (por Atlético de Rafaela) nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar”, expresó el defensor en declaraciones que causaron revuelo. Aunque Gissi aclaró que no tiene pruebas de incentivos en su contra, se mostró desconfiado de ciertas prácticas: “No quiero decir nada, no sé si hubo algo en contra. La verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo en la honestidad y la integridad del fútbol y los futbolistas”.

Las palabras de Gissi colocan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una posición complicada, ya que ahora deberá investigar la veracidad de las afirmaciones. De confirmarse los hechos, Atlético de Rafaela podría enfrentar sanciones severas. El artículo 74 del Reglamento de Transgresiones y Penas establece que se puede aplicar “una suspensión de 4 meses a dos años al club que resulte responsable de que, por sí, por persona interpuesta o por cualquier otro medio, dé u ofrezca recompensa a jugador” para influir en el resultado de un partido que beneficie a un tercer equipo.

Con tres fechas restantes para finalizar la fase regular, la Zona B de la Primera Nacional se encuentra en plena definición, con Atlético de Rafaela en la posición 18, en promoción por el tercer descenso, y Brown de Adrogué en el último lugar, amenazado con el descenso directo.