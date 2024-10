La advertencia de Pichetto al Gobierno: "Están jugando con valores muy sensibles"

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, le hizo una fuerte advertencia al Gobierno, en la sesión especial en la Cámara Baja por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

"Creen que ganan, pero pierden, como perdieron un sector importante como son los jubilados, apuestan a la confrontación", expresó el legislador.

Pichetto planteó: “A nueve meses de inicio de este Gobierno deberían haber consolidado una mayoría sobre la base del diálogo, de un camino cierto para el país. ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, una empresa de demolición, que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es, con un ajuste al estilo de José Martínez de Hoz, con libre importación de productos chinos. Se equivocan con este veto, el costo fiscal no llegaba al 0,14% del PBI, apuestan a la confrontación, al bloqueo”.

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados dijo que "las elecciones de medio tiempo es un horizonte demasiado lejano" y le advirtió al Gobierno: "Están perdiendo electorado duro, especialmente los jóvenes y los jubilados de los centros urbanos. Están jugando con valores muy sensibles y me parece que el camino no es el adecuado, no es conveniente para el país ni para el Gobierno que ustedes representan".