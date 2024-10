Brasil y Chile se ven las caras con la urgencia de reencontrarse con el triunfo

La Verdeamarela visita a la Roja en un duelo que promete por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esta noche desde las 21, Chile recibirá a Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en el marco de la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos llegan a este duelo con la necesidad de revertir sus presentes, en medio de una campaña que ha generado más dudas que certezas.

La Roja, dirigida por Ricardo Gareca, intentará lograr un triunfo que lo reencamine en la lucha por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Desde la llegada del técnico argentino, Chile ha mostrado algunas mejoras, pero los resultados en las Eliminatorias aún no lo acompañan. Gareca asumió tras la salida de Eduardo Berizzo, y aunque dejó una buena impresión en los amistosos previos a la Copa América con victorias ante Albania y Paraguay, el rendimiento del equipo cayó en picada durante el torneo continental: Chile no ganó ningún partido y no logró anotar goles, lo que dejó una imagen preocupante.

Por las Eliminatorias, Chile acumula tres derrotas consecutivas (ante Ecuador, Argentina y Bolivia), y solo ha logrado una victoria, frente a Perú en la tercera jornada. La situación es complicada, pero un triunfo ante Brasil podría ser el impulso necesario para volver a la pelea. Luego de este encuentro, la Roja deberá viajar a Colombia para enfrentar a la selección cafetera en Barranquilla.

Por su parte, Brasil también llega con la presión de recuperar su mejor versión. Después de la salida de Fernando Díniz, el seleccionado quedó en manos de Dorival Junior, quien había tenido un buen inicio en la gira europea con triunfos ante Inglaterra y México. Sin embargo, la eliminación en cuartos de final de la Copa América ante Uruguay generó malestar, y los recientes tropiezos en las Eliminatorias complicaron aún más el panorama. A pesar de haber vencido a Ecuador, la derrota ante Paraguay en Asunción dejó a Brasil en una posición incómoda de cara a la clasificación.

Además, la Verdeamarela no contará con su estrella Vinicius Junior para este compromiso, lo que obliga a Dorival a buscar alternativas en ataque. Tras enfrentar a Chile, Brasil será local ante Perú en Brasilia.

Posibles formaciones:

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Gonzalo Tapia, Carlos Palacios, Víctor Dávila; Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Abner; Paquetá, André; Savinho, Rodrygo, Raphinha, Igor Jesús. DT: Dorival Junior.

Hora: 21:00 (Argentina).

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago (Chile).

TV: TyC Sports.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

VAR: Héctor Paletta (Argentina).