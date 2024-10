The Cure lanza “A Fragile Thing”, su nuevo single

Los de Robert Smith lanzarán un nuevo disco, "Songs of the Lost World" el 1 de noviembre.

The Cure ha publicado "A Fragile Thing", el nuevo sencillo de su próximo álbum 'Songs of the Lost World'.

"A Fragile Thing está impulsada por las dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de elegir entre necesidades mutuamente excluyentes y cómo lidiamos con el inútil arrepentimiento que puede seguir a estas elecciones, por muy seguros que estemos de haber tomado las decisiones correctas", explica Smith en un comunicado de prensa que acompaña a la canción. "A menudo puede ser muy difícil ser la persona que realmente necesitas ser".

'Songs of the Lost World' se publicará el próximo 1 de noviembre. Se trata del primer álbum con la firma de The Cure desde '4:13 Dream', de 2008. El intervalo de 16 años entre álbumes es el más largo de la historia de la banda.

"A Fragile Thing" es la segunda canción que se publica del próximo LP, tras "Alone", que el conjunto publicó en septiembre. The Cure también adelantó otras nuevas melodías que se incluirán en Songs of the Lost World durante su gira 2022-'23, entre ellas: "Endsong", "And Nothing Is Forever" y "I Can Never Say Goodbye".

A todo esto, 'Songs of the Lost World' ha tardado tanto en hacerse por culpa de Robert Smith, según afirma él mismo.

"Sigo repasando y rehaciendo [las canciones], lo cual es una tontería. En algún momento, tengo que decir basta. Está muy en el lado más oscuro del espectro".

"Hace poco perdí a mi madre, a mi padre y a mi hermano, y obviamente me afectó", continuó, hablando del estilo general del álbum. "No es implacablemente pesimista. Tiene paisajes sonoros, como 'Disintegration', supongo. Intentaba crear una gran paleta, una gran colección de sonidos".

Antes del lanzamiento del LP, la banda ofrecerá dos conciertos para la BBC a finales de este mes.