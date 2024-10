"'Auditoria' sigue siendo la palabra maldita que recorre Argentina"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

El especialista Osvaldo Granados, se refirió este jueves en su columna de análisis que se emite por Radio Panorama a la reacción de los mercados tras los acontecimientos recientes en el ámbito político y económico que incluyeron el veto a la Ley de Reforma Universitaria que tuvo lugar ayer en el Congreso.

"Los mercados reaccionaron con cierta euforia. Cayó el Riesgo País pero lo más importante es que bajó para las empresas privadas que piden crédito afuera. Eso significa que la tasa para algunas empresas argentinas es mucho más baja", indicó.

Este fenómeno, consideró, responde a "varios elementos" como "la liquidación del campo de todo lo que estaban reteniendo porque pensaban que se venía una devaluación de manera inminente. Además hay que considerar el blanqueo y lo que pasó en el Congreso, que también ayudó. Está comprobado que a pesar de la debilidad en números, el Gobierno puede conseguir la forma de evitar que le aumenten los gastos".

"Frente a la dureza de un gobierno que es a rajatabla el déficit cero y que no está dispuesto a aflojar, hubo un cierto repunte. Creen que el año que viene va a bajar mucho la pobreza", expresó.

Destacó además nuevamente el concepto de "auditoria" a la que consideró "la palabra maldita que recorre la Argentina hace meses".

"Fue la que frenó todas las marchas de los movimientos sociales. No están más porque se hizo una auditoría y se encontraron facturas truchas, plata que no se sabía adónde había ido y comedores inexistentes. Al no haber plata, se terminaron las marchas", deslizó.