Álvaro González, picante sobre el escándalo de Bielsa en Uruguay: "Hay un montón de cosas que se saben y otras no"

El exjugador de Boca dio detalles sobre el conflicto que existe entre el Loco y los jugadores de la selección uruguaya.

A pocas horas del crucial partido entre Uruguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, la polémica surgida tras las declaraciones de Luis Suárez sobre el conflicto interno en la selección sigue resonando.

Ahora, el excampeón de la Copa América 2011, Álvaro “Tata” González, ha dado más detalles sobre la situación y reveló que el técnico argentino Marcelo Bielsa pidió disculpas por ciertos roces con los jugadores.

Te recomendamos: Scaloni dejó una contundente frase sobre el escándalo entre Bielsa y jugadores de Uruguay

González, en una entrevista con Radio La Red, respaldó a los futbolistas de la Celeste y destacó que el problema no se limita solo al incidente con Agustín Canobbio, quien expresó abiertamente su frustración. Según el Tata, hay jugadores como Matías Vecino, que decidieron dar un paso al costado sin hacerlo público, lo que refleja que los conflictos van más allá de un solo episodio. "Son un montón de cosas. No fue solo con Canobbio, hubo otros que renunciaron sin decir nada. Uno piensa en Vecino y no se imagina otro motivo para dejar la selección, cuando siempre se tiraba de cabeza por la Celeste", explicó González.

Problemas más allá de los jugadores

González también mencionó que el malestar no solo se debe al trato que Bielsa tuvo con los jugadores, sino que incluye a los funcionarios y al entorno de la selección. "Casi todo el personal ha sido renovado. Gente que era muy querida por los jugadores se fue. También se ha sentido un poco de maltrato, generando situaciones incómodas", afirmó el exvolante de Boca Juniors.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Disculpas de Bielsa antes del duelo ante Perú

A pesar de la tensión, González reveló que Bielsa se disculpó con los jugadores antes del partido contra Perú, que se jugará este viernes a las 22.30. "Sé que él ha pedido disculpas después de ciertos roces. Lo más importante es que haya respeto y que puedan convivir para el bien de la selección", comentó el Tata.

Te recomendamos: Josema Giménez defendió a Bielsa en medio de la interna en la selección de Uruguay

Un futuro incierto pero con posibilidades de reconciliación

Aunque el clima es tenso, González cree que Bielsa puede seguir en su cargo. Uruguay marcha tercero en las eliminatorias con 15 puntos y finalizó en la misma posición en la última Copa América, lo que demuestra que el equipo ha seguido siendo competitivo bajo su mando. "Es una oportunidad para que todos colaboren, hablen las cosas y lleguen a un entendimiento", cerró González, en sintonía con el defensor José María Giménez, quien también llamó a la calma y destacó la importancia de resolver los conflictos para seguir adelante.

Uruguay enfrentará a Perú con la esperanza de dejar atrás las polémicas internas y centrarse en la clasificación al Mundial 2026.