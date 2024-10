Palacios volvió a referirse a su posible llegada a Boca y reveló un llamado de Riquelme tras su gol a River

El delantero de Colo-Colo habló sobre la posibilidad de sumarse al Xeneize y contó detalles de una charla con Román.

Con la llegada de Fernando Gago al banco de suplentes de Boca Juniors casi confirmada, los rumores sobre posibles refuerzos para el 2025 ya comienzan a resonar en los pasillos de La Bombonera.

Uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el del atacante chileno Carlos Palacios, actualmente en Colo-Colo, quien ya estuvo cerca de llegar al club en el último mercado de pases y ha expresado nuevamente su deseo de vestir la camiseta azul y amarilla.

En una reciente entrevista para el popular canal de streaming chileno La Junta, Palacios no ocultó su entusiasmo cuando el conductor le mostró la camiseta de Boca.

Aunque se mostró cauteloso, dejó claro que la posibilidad de jugar en el club argentino está entre sus prioridades. "Estamos esperando, todo a su tiempo. Sí, puede ser, está entre lo que yo quiero", comentó la Joya, y agregó: "Es posible, puede pasar. Estoy dispuesto a escuchar en estos momentos, pero siempre con el enfoque de que en su momento dije que no quiero irme con las manos vacías".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya había manifestado su interés por el jugador. De hecho, Riquelme se comunicó con Palacios tras el partido de ida de Colo-Colo ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, felicitándolo por su actuación y el gol marcado. "Me habló después del partido de River, que jugamos acá en Chile. Estaba feliz. Me felicitó por el gol y me dijo que confiara en mí, que quizás yo no me daba cuenta del jugador que podía ser", reveló el chileno.

Palacios estuvo muy cerca de llegar a Boca en el último mercado de pases, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto a tiempo. Ahora, con la llegada de Gago, quien también deberá dar el visto bueno, el sueño del delantero chileno de llegar a uno de los clubes más grandes de Argentina podría reactivarse.

Por otro lado, desde México aseguran que Gago estaría interesado en incorporar a Gonzalo Piovi, defensor clave de Racing, como parte de los refuerzos para el plantel en 2025. Todo parece indicar que Boca ya empieza a planificar lo que será un nuevo ciclo bajo la conducción de Gago, con varias caras nuevas en mente.