Milei presentó el nuevo nombre del ex CCK: "La Universidad Pública no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos"

El Presidente aprovechó el acto en el ahora llamado Palacio Libertad para referirse al conflicto universitario. ´”El mito de la Universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, enfatizó

Este sábado, Javier Milei encabezó un acto de presentación del nuevo Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, que representa un cambio de identidad del Centro Cultural Kirchner (CCK), inaugurado en el 2012 luego de una remodelación del antiguo edificio de Correo. Allí, el Presidente consideró que "la universidad pública es para los ricos". HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO "Bienvenidos a uno de los primeros pasos para cambiar la historia", dijo el presidente al iniciar su alocución, y continuó: "Historia que intentaron prostituir cambiando los nombres y ensuciando a los grandes héroes de esta patria". "Para algunos quizás sea un simple cambio de nombre pero para nosotros es el inicio de una nueva etapa en donde enaltecemos a las figuras de nuestros más grandes próceres y símbolos nacionales", afirmó. Luego, y tras mencionar algunos de los logros de las políticas educativas de Domingo Faustino Sarmiento, realizó su crítica hacia las iniciativas opositoras para incrementar el presupuesto educativo: "Los mismos que llevaron a cabo el intento de demonización contra el padre del aula, son los que ahora pretenden rasgarse las vestiduras por la educación y toman a los alumnos de rehenes en su desesperado intento por mantener sus privilegios". Asimismo, opinó que la oposición "está poniendo mal el foco sobre el final de la carrera educativa, cuando tenemos problemas de formación de capital humano básico porque los chicos no comen y después no pueden estudiar". "La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta", opinó. La fecha elegida representa el 150° aniversario del final de la presidencia del propio Domingo Faustino Sarmiento, quien fue homenajeado en la ceremonia de este sábado por el Coro Nacional de Adultos, que interpretó el himno que lleva su nombre. Si bien el discurso de Javier Milei fue el único de la noche, estuvo presente el Gabinete nacional junto a dirigentes de La Libertad Avanza y otros invitados especiales.