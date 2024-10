El partido se juega entre precios y salarios

Aparentemente, la única variable objetivo del Gobierno es la reducción de la inflación. Fue su bandera de campaña. Pero en una sociedad en la que todo se compra y se vende, no alcanza con saber los precios a los que se venden bienes y servicios, sino que además es necesario conocer el dinero disponible para comprarlos.

Por Pablo Ferrari, para Ámbito Cualquier parecido con personas reales (vivas o muertas) o con hechos reales es pura coincidencia. La mamá le pregunta a su hijo Javier: “¿Cómo te fue en el partido?” Javier responde: “Los goleamos, ganamos, ma, metimos 4 goles”. El único dato que omite Javier es que el otro equipo convirtió 8 goles. Aparentemente, la única variable objetivo del presidente Javier Milei y su equipo es la inflación, es decir, la reducción de la inflación. Fue su bandera de campaña. En este sentido, el alza de la inflación minorista (IPC) de 3,5% en septiembre permite exponer que la inflación se desacelera, mucho más teniendo en cuenta la gran aceleración que le imprimió la actual gestión con la devaluación de diciembre de 2023. Pero en una sociedad en la que todo se compra y se vende, no alcanza con saber los precios a los que se venden bienes y servicios, sino que además es necesario conocer el dinero disponible para comprarlos. Teniendo en cuenta de índice de salarios que estima el INDEC, entre noviembre de 2023 (condiciones iniciales de Milei) y julio de 2024 (último dato disponible), el salario promedio se redujo en términos reales 8,1%, el público 16,9%, el privado no registrado 10,3% y el privado registrado 2,6%. Debemos recordar, por un lado, que son promedios, y, por otro, que las autoridades del INDEC están trabajando en una nueva canasta para medir la inflación minorista debido a que se encuentra desactualizada. En particular, aunque no exclusivamente, el peso relativo de los servicios se encuentra subestimado. En septiembre, la división de mayor aumento en el mes fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con 7,3%. Con eliminación de subsidios y tarifas desreguladas y a precios internacionales, la incidencia real continuará en ascenso. El propio INDEC expuso recientemente los niveles de pobreza e indigencia alzados, como así también el desempleo en ascenso. Como dijo Leopoldo Fortunato, delantero del mismo club de los amores de Javier: “Vamos ganando”.