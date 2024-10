Alejandra Maglietti confesó que sus profesores de abogacía la prejuzgaban por ser modelo: "Me hizo no querer asistir más"

La abogada explicó que esos perjuicios provocaron que se demorara en recibirse y expresó que eso la llevó a no querer ir a la universidad por bastante tiempo.

En su visita a La Noche de Mirtha , Alejandra Maglietti habló de las dificultades que atravesó en la universidad mientras estudiaba la carrera de abogacía.

Es que la panelista de Bendita TV , al mismo tiempo que cursaba en la Universidad Católica Argentina, trabajaba como modelo de revistas como Playboy y también comenzaba su carrera en la televisión.

Por ese motivo, muchos profesores de la universidad prejuzgaron su talento como abogada, lo que provocó que sus estudios se le dificultaran y terminara demorándose más en recibir su título.

“¿Y vos estás en un estudio?¿Te tenemos que decir doctora?”, comenzó preguntándole Mirtha en la mesaza, que contó con otros invitados como Benjamín Vicuña, Silvio Soldán y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En ese contexto, Maglietti respondió: “Sí, estoy trabajando en un estudio, pero no me tienen que decir doctora necesariamente. Está permitido por la Corte usar el término doctora. Yo no soy doctora en leyes. Soy licenciada, en todo caso en derecho, porque no hice el doctorado. Pero comúnmente se llama a los abogados como doctores y a los abogados nos encanta igual”.

Cuando Legrand le consultó a qué edad se recibió, Alejandra explicó que fue a los 27 años, varios años después de haber empezado su carrera en la pasarela: “Tardé un poquito más en realidad de lo que debería haber tardado, porque en ese momento empecé a trabajar mucho. Entonces se me fue extendiendo la carrera”.

“Fui modelo, y eso quizás hizo que se me atrasara un poco terminar la carrera, porque entre que viajaba y además en algún momento tuve algún que otro traspié…”, insinuó luego la también periodista, dando el pie al contar las dificultades que tuvo.

Entonces, Maglietti reveló: “Sobre todo con algunos profesores que tenían como un prejuicio conmigo. Así que hay algunas partes que me costó bastante prejuicio”.

“¿Te atacaban?”, le preguntó la conductora, y ella agregó: “Sí, no sé si era un ataque puntual, pero un prejuicio. De hecho alguno me ha dicho ‘mirá, no te puedo evaluar porque tengo un prejuicio con vos. Así que te voy a dar por aprobada, te voy a poner un 4. Vos seguí estudiando, yo te voy a aprobar pero no te voy a evaluar porque no puedo ser objetivo’”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Y siguió: “Yo estaba indignada, imaginate, había estudiado, me iba bien, tenía buen promedio. Finalmente tuve que tardar un poquito más de lo que, quizás de otra manera, hubiera tardado en recibirme, porque eso me llevó a no querer ir a la universidad por bastante tiempo, hasta que me amigué con la situación y pude finalmente terminar la carrera”.

En ese contexto, Alejandra ahondó en el tema: “Me afectó mucho porque fueron varias veces con distintos profesores, pero puntualmente uno me hizo retirarme de la clase cuando íbamos a rendir, frente a todos, para decirme que no rinda, que me vaya porque él no me podía evaluar de manera objetiva. Así que me a iba poner un cuatro”.

“Yo había estudiado y venía con buen promedio así que lo sufrí, me dio mucha vergüenza. Ese final me costó horrores porque no quería rendir con esa misma persona que me había echado prácticamente. Estuve un año y medio para superarlo y decidirme a ir a la universidad y contar lo que me había pasado. Así me cambiaron de cátedra y recién ahí pude rendir esa materia para avanzar en la carrera”, agregó.