Según un reconocido neurólogo, ¿hasta qué edad es seguro consumir cerveza?

El consumo habitual de alcohol puede tener efectos negativos en la salud del cerebro, tanto a corto como a largo plazo.

Tomar alcohol de forma recurrente puede traer graves problemas para la salud. Los expertos afirman que hacerlo de manera reincidente puede traer problemas para el cerebro a corto y largo plazo.

El neurólogo Dr. Richard Restak alerta sobre esto en su libro ‘Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind’. El consumo constante de cerveza puede traer pérdidas de memoria, deterioro mental o, incluso, demencia.

Según este experto, es fundamental dejar de consumir alcohol antes de los 70 años, ya que a partir de los 65 el cuerpo pierde neuronas a un ritmo acelerado, haciendo que haya que proteger las que queden: “Es fundamental prescindir del alcohol en una etapa de la vida en la que es crucial preservar las neuronas”, afirmó.

Además de la memoria, Restak contó que esto no solo puede afectar a nuestro cerebro, sino que puede ir más allá: "La confrontación, el juicio y la capacidad de aprendizaje también pueden verse afectadas. Este daño progresivo puede ser peligroso para las personas mayores", comentó.

De esta forma, el neurólogo Restak invitó a los mayores de 65 años que siguen consumiendo alcohol a que reflexionen acerca de ello, ya que puede suponer problemas de salud a largo plazo, sobre todo en la memoria y en el funcionamiento cognitivo y también, hacer ver a las personas que lo hacen de manera reincidente a que esto puede ser más serio de lo que parece a largo plazo.