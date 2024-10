¿Guiño a River? El padre de Valentín Gómez desató rumores en medio del interés de Boca

Una reacción en las redes sociales del papá del jugador hizo eco sobre el futuro del zaguero de Vélez.

En medio del interés de Boca Juniors por Valentín Gómez, actual defensor de Vélez Sarsfield, una particular interacción en redes sociales protagonizada por su padre ha causado revuelo. Fernando Gómez, padre del zaguero de 21 años, retuiteó un comentario que afirmaba que su hijo no jugaría en Boca, lo que generó especulaciones sobre una posible inclinación hacia River Plate. Aunque la publicación fue eliminada, capturas del retuit continuaron circulando entre los hinchas millonarios.

Valentín Gómez estuvo cerca de ser refuerzo de River en el pasado mercado, cuando Martín Demichelis todavía era el técnico. Sin embargo, un problema en el menisco le impidió pasar la revisión médica con el Palermo de Italia, club que planeaba cederlo a River. A pesar de este revés, el jugador podría estar en la mira del conjunto de Núñez para el próximo mercado de pases. Con Marcelo Gallardo de regreso como entrenador, el interés se reaviva, especialmente teniendo en cuenta la proyección del joven defensor.

Mientras tanto, Boca ha intensificado sus conversaciones con Gómez de cara a la próxima temporada, aunque el jugador parece no estar interesado en vestir la camiseta azul y oro. En declaraciones recientes, tras la victoria de Vélez sobre Racing, Gómez se mostró enfocado en su presente en el Fortín: “Estoy muy tranquilo. No tengo idea si eso es así o no. Hoy hasta fin de año estoy metido en Vélez. Tenemos un objetivo por delante y no hay nada más que quisiera que se cumpla, así que estoy enfocado acá”, aseguró.

El próximo rival de Vélez será precisamente River, lo que agrega un toque de suspenso a esta novela de mercado. ¿Terminará Valentín Gómez con la banda roja, con la azul y oro, o seguirá defendiendo la 'v' azulada? Su futuro, por ahora, sigue siendo incierto, pero con el interés de ambos gigantes del fútbol argentino, todo puede suceder.