Frustran un posible tercer intento de asesinato a Donald Trump

Un hombre fue arrestado en posesión de un arma de fuego cargada cerca de un mitin del candidato republicano en California.

Un hombre fue arrestado el sábado en la ciudad de Coachella, California, por tener en posesión ilegal armas de fuego cerca del lugar del evento de campaña del candidato republicano Donald Trump, informa la Oficina del Sheriff local.

La detención tuvo lugar cerca de un puesto de control a las 4:59 de la tarde, un minuto antes de que el mitin de Trump iniciara, precisaron las fuerzas del orden del condado de Riverside.

El detenido era el conductor de un vehículo utilitario deportivo negro, de 49 años, identificado como Vem Miller, de Las Vegas. Tenía una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad.

Miller fue colocado bajo custodia por cargos de posesión ilegal de armas y fue liberado el domingo con una fianza de 5.000 dólares, conforme a datos del sistema de información local sobre reclusos.

El incidente no tuvo impacto sobre la seguridad de los espectadores ni del expresidente, informaron desde la Policía.

No obstante, el sheriff Chad Bianco sugirió a un medio local que probablemente se trata de un tercer intento de asesinato al candidato republicano. El funcionario precisó que Miller había presentado pases falsificados VIP y de prensa, que fue la razón para el registro y detención.

"Probablemente hemos impedido otro intento de asesinato", declaró Bianco a SCNG.

Bianco describió a Miller como un "ciudadano soberano", refiriéndose a un colectivo de libertarios extremistas que consideran que el Gobierno no puede ejercer legalmente autoridad sobre ellos. Miller es un republicano registrado que tiene una maestría de la Universidad de California, en Los Ángeles. Se postuló para la asamblea estatal en Nevada en 2022.

Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) no cree que se tratara de un intento de asesinato y que la vida del expresidente estuviera en peligro, informa The New York Post citando a fuentes de seguridad.

Declaraciones de Miller

Por su parte, Miller expresó que estaba "impactado" por su arresto y las aseveraciones de que presuntamente iba a perjudicar a Trump. Aseguró que respalda al expresidente y desmintió cualquier implicación con radicales.

"Estas acusaciones son una completa idiotez [..] Soy un artista, soy la última persona que causaría violencia y daño a alguien", comentó el hombre, con experiencia en periodismo de investigación y producción de contenido en un medio 'antimainstream'.

Miller contó que como líder de un grupo de partidarios de Trump, había recibido una invitación especial a Coachella del jefe del Partido Republicano del condado de Clark. Llevando una camiseta y una gorra de apoyo al candidato republicano, llegó al puesto de control frente al aparcamiento y voluntariamente dijo al agente de seguridad que tenía armas de fuego en el maletero.

Este le pidió que saliera del coche porque quería comprobar el número serial de las armas para confirmar su legalidad. Entonces Miller fue esposado y su auto fue registrado.

El detenido dijo haber comprado las armas en 2022 para autodefensa después de recibir amenazas de muerte, pero no las había disparado y desconocía las diferencias entre las leyes de armas de Nevada y California.

Desmintió que hubiera presentado un pase de prensa y que solo tenía un "permiso de entrada especial". El hombre relató que no le habían revelado las causas de su arresto y que al cabo de ocho horas le permitieron hablar por teléfono con su abogado en frente de un agente del FBI y otro del Servicio Secreto, quienes habían llegado para interrogarle. Luego le dijeron que el interrogatorio había sido cancelado.