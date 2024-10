En Fernández conmemoraron el día del respeto a la diversidad cultural

El acto por el 12 de octubre se desarrolló este lunes.

Este lunes por la mañana se realizó el acto conmemorativo por el día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuya fecha fue el pasado sábado 12 de octubre.

El acto se desarrolló en el Paseo Capital el Agro y estuvo organizado por la Escuela Nº 496 "Mayor Juan Carlos Leonetti" del paraje El Quebrachal, en forma conjunta con el colegio Nº 145 "Juan Bautista López" del paraje Pozo Suni y la Dirección de Educación de la municipalidad de la Ciudad de Fernández.

El acto contó con la presencia del Intendente Dr. Víctor Araujo; la Diputada Provincial Prof. Patricia Buena; funcionarios municipales; Concejales; representantes de Instituciones intermedias y Ex combatientes. La Conducción del mismo fue llevada a cabo por las docentes Carola Landín y Graciela Carabajal.

El discurso central estuvo a cargo de la directora de la Escuela de El Quebrachal, Prof. Ángela Carrasco quien recordó que "esta fecha nos invita a reflexionar y hacer una revisión histórica acerca del día en el que nuestros pueblos originarios, descubrieron, como dice Galeano, que eran Americanos; que debían obedecer a un rey de otro mundo. Pero es más necesario seguir indagando en la profunda, compleja y rica historia de nuestro pueblo y nuestro continente, que nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la diversidad cultural y lo que pensamos como propio de nuestra identidad."

"No hay respeto a la diversidad si hay despojo de tierras y recursos; no hay respeto a la diversidad si hay imposición de una cultura; no hay respeto a la diversidad si hay burlas y continuidad del mito de la Argentina blanca y por sobre todo; no hay respeto a la diversidad si no se piensa el 12 de octubre como un día de luto para los pueblos originarios.", expresó.

Para finalizar, alumnos de la Escuela de Pozo Suni, realizaron una representación artística alusiva a la fecha.