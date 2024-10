Winona Ryder reveló cuál es para ella "el mejor director del mundo"

La actriz trabajó con algunos de los mejores directores de Hollywood. Su fabulosa presencia frente a cámara, su talento y su estilo único, la convirtieron en una de las figuras más icónicas del cine de los 90.

Entre las diversas producciones de las que ha sido parte, el clásico de culto Heathers guarda un lugar especial en su corazón, tal como comentó en diálogo con Interview Magazine: “Todavía es un guion que leo mucho y es un película que vuelvo a ver. Mi personaje, Veronica, es mi ídola”.

Ryder trabajó en varias oportunidades con Tim Burton, siendo la más reciente la secuela de Beetlejuice, y con Francis Ford Coppola. Sin embargo, existe un director que para ella tiene un plus por sobre el resto.

Se trata de Martin Scorsese, quien la dirigió en el film de época La edad de la inocencia. En el marco de la premiación Director’s Award for Lifetime Achievement from the American Film Institute (AFI), la actriz le dedicó unas palabras expresando su gran admiración:

“No hay otro cineasta en el mundo que hable tan extensamente sobre película como tu. Creo que eres el mejor director del mundo y creo que si no fueras Martin Scorsese, te encantaría Martin Scorsese. Realmente creo que eres el mejor director del mundo, me diste la experiencia más increíble de mi vida y la voy a atesorar por siempre, nos has inspirado mucho a todos”, reveló la actriz.

