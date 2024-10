Milei cruzó a Pichetto por las críticas al veto: "Es ignorante en términos de economía"

El Presidente le respondió con dureza al jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados por las críticas al veto del financiamiento universitario.

El presidente Javier Milei le hizo fuertes críticas al jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, que había planteado: "¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, una empresa de demolición, que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es, con un ajuste al estilo de José Martínez de Hoz, con libre importación de productos chinos. Se equivocan con este veto, el costo fiscal no llegaba al 0,14% del PBI, apuestan a la confrontación, al bloqueo".

Milei lo cruzó: "Lo primero que podría decir es que Pichetto es verdaderamente es un ignorante en términos de economía. Es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz, porque una de las cosas que no hizo fue ajuste fiscal. También le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto en democracia, estas analogías son bastante poco felices". El mandatario consideró que fue "bastante irresponsable" el discurso del legislador: "No es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe".

El Presidente criticó, en declaraciones a LN+: "Es un tipo que siempre vivió del Estado, comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, usó artilugios institucionales para proteger a Cristina Kirchner. Se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada de las banderas de Néstor y Cristina, es ese ser inconsistente, incoherente, que de estar con el kirchnerismo se fue con Mauricio Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras".