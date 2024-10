Messi, tras la goleada ante Bolivia: “Cuando estoy acá parece que soy un pibe”

La Pulga habló luego del contundente triunfo por las Eliminatorias y reflexionó sobre su futuro.

Lionel Messi vivió una noche soñada en el Monumental, donde lideró la goleada de la Selección Argentina por 6-0 frente a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras su actuación estelar, el capitán se mostró emocionado por el cariño del público y reflexionó sobre su futuro en el equipo, sin ponerle fecha a su despedida.

"Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, que emociona cuando grita mi nombre. El momento que venimos pasando ya hace años y la conexión con la gente los disfrutamos todos. Nos encanta jugar en Argentina con toda esta gente y estamos felices por todo eso y por el triunfo también", destacó el astro rosarino en la conferencia post-partido.

En cuanto a su continuidad con la Albiceleste, Messi reconoció que vive el día a día sin apurarse a definir un retiro. "La verdad que no me puse fecha ni plazo, simplemente quiero disfrutar de todo esto. Me emociona estar acá y recibir tanto cariño porque sé que estos pueden llegar a ser los últimos partidos", confesó.

El capitán también hizo un análisis sobre la gestión de su temporada y su preparación física: "Ahora me queda terminar bien el año y arrancar el próximo con una buena pretemporada. La del año pasado no fue la mejor, con muchos viajes, que eran necesarios para el club, pero no me permitieron prepararme bien. Estaba pensando mucho en la Copa y quizás me cuidé de más, lo que a veces es peor".

Messi, con una mezcla de humor y nostalgia, se refirió a cómo vive el día a día con sus compañeros: "Me mueve esto, disfrutar y ser feliz donde estoy. A pesar de la edad, cuando estoy acá parece que soy un pibe por las boludeces que hago con los chicos. Mientras me sienta bien y pueda seguir ayudando al equipo como yo pretendo, seguiremos disfrutando".

La Selección Argentina continúa su camino en las Eliminatorias con Messi como estandarte, disfrutando cada momento y sin apurar los tiempos para un posible adiós.