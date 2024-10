El sueño de Colapinto: "Quiero ser campeón de la Fórmula 1"

El piloto argentino de Williams dejó en claro que sueña con coronarse en la máxima categoría.

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, de 21 años, dejó en claro sus ambiciones en la máxima categoría del automovilismo: "Quiero ganar la Fórmula 1. Quiero ser campeón".

El joven corredor, que ha disputado tres carreras esta temporada, se prepara para su próximo desafío en el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Además de sus aspiraciones de consagrarse en la F1, Colapinto se refirió a la incertidumbre sobre su futuro en la categoría, en medio de rumores que lo vinculan con una posible cesión a Sauber para la próxima temporada. "Estoy obviamente contento de estar donde estoy, pero no sé adónde llegaremos el año que viene. Es algo que hoy está manejando mi equipo", expresó. Aunque reconoció que el panorama para 2025 se presenta complicado, aseguró que seguirá luchando por su lugar: "Me merezco la oportunidad, me merezco un asiento en la Fórmula 1. Estoy tratando de demostrar eso de a poco".

El pilarense, que viene de finalizar en el puesto 11° en el Gran Premio de Singapur, busca consolidarse en la categoría y demostrar su potencial para asegurar su continuidad.

El apoyo de los fanáticos argentinos

El piloto también destacó el aliento que recibe desde Argentina en sus primeros pasos en la Fórmula 1. "Lo vivo con mucha alegría. Obviamente que haya mucha gente en Argentina apoyando, contenta por mis éxitos, por lo que estoy consiguiendo, están disfrutando como yo. Ningún piloto tiene tanto apoyo como el que tengo yo, y lo estoy disfrutando", expresó Colapinto.

Aunque reconoció que es difícil para los fanáticos argentinos asistir a las carreras, el piloto aseguró que siente el apoyo desde la distancia: "El aliento se siente de todos los que están en sus casas mirando por televisión. Siempre estoy agradecido".

Preparativos para el GP de Estados Unidos

Con miras a la próxima carrera en el Circuito de las Américas, Colapinto busca aprovechar la oportunidad para seguir demostrando su talento y afianzarse en la categoría. El joven piloto espera conseguir un buen resultado y continuar dando pasos firmes hacia su objetivo de convertirse en campeón de la Fórmula 1.