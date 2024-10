Cómo influenciará en tu signo del zoodíaco la luna llena de este jueves

Las energías de esta lunación tan particular estarán enfocadas en el amor propio y en satisfacer las necesidades personales de cada signo del zodiaco.

El día jueves 17 de octubre habrá una luna llena en el signo de fuego Aries. Esta luna también es conocida como la “Luna del Cazador” (recibe este nombre porque se relaciona al inicio de la temporada de caza en las culturas del hemisferio norte) y la particularidad que posee se debe a una energía que se basará pura y exclusivamente en ti mismo y todos tus deseos (sí…aunque suene un poco egoísta). También esta será una “superluna” (también conocida como perigeo), que quiere decir que ocurre cuando la Luna llena se aproxima a la distancia más cercana posible de la Tierra y desde aquí podemos verla mucho más grande y luminosa de lo usual.

Por eso, en esta ocasión cada signo zodiacal se enfocará más en sí mismo y menos en las personas que los rodean; pues esta energía astral de Aries pondrá énfasis en el bienestar personal de cada persona y además, redireccionará el foco de las necesidades y prioridades que tiene cada signo. Así que no te sorprendas si te encuentras más tiempo solo que en compañía de otras personas, pues esta Luna llena viene a darnos un periodo de introspección, calma y soledad. Ahora ya lo sabes, pues durante esta Luna llena en Aries todo girará en torno a ti.

Descubre aquí por qué la Luna llena de octubre lo intensificará todo: así influirá a tu signo.

Aries

Esta Luna llena en tu signo te permitirá tomar mejores decisiones, querido Aries. Gracias a sus influencias podrás ver con claridad el camino más conveniente a seguir de aquí en adelante para tu vida. Aunque no te extrañe que algunos conflictos o malos entendidos del pasado resurjan en esta oportunidad. Simplemente deberás lidiar con algunos contratiempos con ciertas personas pero podrás resolverlos, Aries. Deja que esta lunación vuelva a hacerte sentir capaz de conseguir aquello que deseas y mejorar tu amor propio. Concéntrate en tus deseos y en lo que debes modificar para lograrlos. Tienes que dejar atrás esos pensamientos intrusivos que sólo sirven para retrasarte y autoboicotearte, Aries. Tendrás mucho para trabajar durante las próximas semanas.

Tauro

Las energías de esta lunación te harán estar más consciente y pendiente de tus actividades financieras, Tauro. Luego de todos los tránsitos planetarios de estas últimas semanas, has quedado algo perdido y sin tiempo para reflexionar sobre los cambios que debes realizar para que todo marche como deseas. Aunque por otro lado, has aprendido a darte más valor y comprender que tu salud mental requiere de cuidados y preservación. Lo bueno de todo esto es que vas por buen camino, simplemente intenta poner más atención a tu cotidianeidad. ¿Estás poniendo tu atención y energías en perseguir tus ambiciones como deseas? ¿Qué cambios consideras que son necesarios para llegar lo antes posible a tus objetivos?

Géminis

Esta Luna llena en el signo de Aries te acercará a un momento de introspección importante, Géminis. Sobre todo a lo que esté relacionado a tus vínculos con amistades y seres queridos. Posiblemente te encuentres reevaluando algunas relaciones que ya no te motivan o notas que carecen de reciprocidad. Tal vez tengas que ponerle punto final a muchos de esos vínculos con personas que han desaparecido de tu vida o que no se han esforzado en absoluto por estar contigo. Sin embargo, no te desanimes, porque esto te permitirá conocer a nuevas personas que sí tendrán energías afines a las tuyas, Géminis. De aquí en adelante comenzarás a relacionarte de forma positiva y reciproca con los demás.

Cáncer

Con esta lunación pondrás todas tus energías en los temas relacionados a tus finanzas e ingresos. Estarás más concentrado en tu trabajo y en cómo mejorar tus habilidades profesionales. Incluso es posible que desees aspirar a metas más ambiciosas, cangrejo… así que ¡manos a la obra! porque podrás lograrlo. Sabes que tienes mucho para ofrecerle al mundo, por eso has estado trabajando duro y con mucha voluntad. Nadie te ha regalado nada, Cáncer, conoces muy bien el valor de las cosas. Lo bueno es que esta lunación y sus energías te permitirán estar a la altura de las circunstancias y pronto llegarán esas oportunidades para poder lucirte. Utiliza estas vibras para posicionarte en un lugar importante y realiza los cambios que consideres necesarios.

Leo

Si hay algo que has aprendido a lo largo de este último tiempo es que tienes mucho potencial y lo que sea que desees deberás hacerlo por ti mismo, Leo. Esta lunación te hará tomar consciencia de que eres capaz de lo conseguir muchas cosas, pero tienes que ser constante y perseguir tu destino. Sabes que no puedes esperar a alguien más para que haga las cosas por ti, tú tienes la fuerza y la energía necesaria para lograr lo que te propongas. Por ese motivo, sigue avanzando y no esperes nada de nadie, Leo. Deja que sea el tiempo y el Universo los que te acerquen a personas merecedoras de tu confianza con las que puedas colaborar y proyectar a futuro.

Virgo

Una lunación que vendrá a recordarte que has superado muchas pruebas y desafíos en tu vida este último tiempo, Virgo. Tomarás consciencia de la fortaleza que ha incrementado en tu ser, y que hoy puedes estar orgulloso de todo lo que superaste a fuerza de voluntad. Incluso has logrado superar la culpa, los miedos y esa incertidumbre que muchas veces te nubla la verdadera visión de las cosas. Por eso, sabes muy bien que de ahora en adelante nada será imposible para ti, Virgo. Tanto en tu vida profesional como personal cuentas con las herramientas necesarias para lograr tus objetivos. Finalmente lograrás resurgir de las cenizas, querido Virgo.

Libra

Esta Luna llena en tu signo opuesto complementario Aries, te traerá mucha claridad acerca de cómo te relacionas con ciertos vínculos, Libra. Desarrollarás al máximo tu intuición y lograrás apreciar a aquellas personas que sí se han esforzado por permanecer a tu lado. Y por el contrario, no tendrás problemas de eliminar de tu vida a los que te han fallado o no estuvieron allí cuando los necesitaste. Esta temporada te permitirá filtrar a las personas que merecen estar en tu vida, Libra. Además, es posible que surjan algunos desafíos en tu vida personal. Reflexiona con calma y busca en tu interior qué es lo que esperas construir de aquí en adelante con cada uno de tus vínculos más cercanos.

Escorpio

Esta temporada te conducirá por un camino de observación y análisis profundo de ti mismo, Escorpio. Posiblemente ahora te encuentres más enfocado en tu salud, tu bienestar y hábitos rutinarios. Durante los últimos meses has estado intentando trabajar y mejorar significativamente tu calidad de vida y seleccionando aquello que te hace bien. Por eso, continuarás perfeccionando y fortaleciendo estos aspectos para acercarte a ese ideal que tienes en mente. Sobre todo para dejar atrás lo negativo y conectarte con lo que verdaderamente te hace feliz. Esta lunación ayudará mucho a que finalmente logres sentirte bien contigo mismo y a seguir trabajando para mejorar como persona, Escorpio. Pronto verás las recompensas de todos tus sacrificios.

Sagitario

Aprovecha cada momento querido Sag, porque esta Luna llena en Aries te dará ánimos para poder disfrutar plenamente. Seguramente se te presentarán oportunidades para salir y divertirte con amigos, así que ¿qué estás esperando, Sagi? Anímate a salir de tu zona de confort porque te esperarán maravillosas sorpresas en el aspecto amoroso. Si es que aún no has conocido a una persona interesante, pues déjame decirte que con estas vibras astrales pronto aparecerá esa ocasión especial. Incluso y si quieres, podrías involucrarte en una relación apasionante que logrará estimularte intelectualmente. Vive la vida al máximo, Sagitario, porque estas circunstancias no ocurren muy a menudo en tu vida. Tampoco tengas miedo de comunicar lo que deseas.

Capricornio

Puede que con la influencia de esta Luna llena en Aries logres comprender que lo más importante ahora es cuidar de ti mismo, Cap. Durante los últimos meses tal vez has estado muy enfocado en ti mismo y tus metas personales, lo que ha causado que las personas que te rodean se sintieran algo ofendidas. Sin embargo, no te preocupes, porque tú sí que sabes hacia donde te diriges… y la verdad es que nadie hará el trabajo por ti, Capricornio. Si hubo algún conflicto con algún ser querido por este motivo, intenta arreglar las cosas, pero simplemente exprésate y sé honesto. No tengas miedo de dar tu opinión para que conozcan tus puntos de vista. Quienes verdaderamente te quieran sabrán ponerse en tu lugar y respetar tus espacios.

Acuario

Una Luna llena bastante combativa para ti, querido Acuario. Probablemente durante estas semanas has estado superando algunos desafíos en tu vida personal. Sobre todo con personas que han querido colmar tu paciencia ¿verdad? sin embargo, toma esto como una lección de vida y sigue tu camino. Pero procura eliminar de tu camino a quienes solo quieren complicarte las cosas. Ya demasiado tienes con tus ánimos, Acuario. Si esas interacciones te han causado más malestar que lindos recuerdos, será mejor que dejes atrás todo aquello que ya no aporta nada positivo a tu vida. ¡Y eso incluye personas, Acuario! Hay ciertas batallas que no merecen ser luchadas y tú ya no estás para soportar el destrato de nadie.

Piscis

Un abanico de posibilidades se abrirá ante ti luego de esta lunación tan especial, pececito. Durante estos últimos meses has estado trabajando duro en mejorar como persona y sobre todo, en saber hacia dónde te diriges. Sabes que nada será imposible para ti si tienes la suficiente confianza en ti mismo, Piscis. Por eso, tu autoestima estará más fortalecida que nunca y será muy difícil hacerte cambiar de opinión con respecto a algo. Además, tienes las expectativas muy altas y no querrás conformarte con poca cosa. De aquí en adelante tendrás muchos proyectos personales y estarás dispuesto a sacrificar varias cosas de tu vida con tal de llegar a donde deseas. Vibrarás en la estabilidad y estarás más firme que nunca con respecto a tus decisiones.