Cameron Diaz explicó por qué dejó de hacer películas

Una década después de su retirada, la actriz dijo se retiró "para reclamar mi propia vida. No me importaba nada ni la opinión de nadie".

Aunque en aquel momento no lo sabíamos, los estreno en 2014 de 'No hay dos sin tres' (Nick Cassavetes), 'Sex Tape: Algo pasa en la nube' (Jake Kasdan) y el remake 'Annie' (Will Gluck) se convirtieron en las últimas películas de Cameron Diaz. Era la actriz con más de 40 años mejor pagada de Hollywood, su carrera vivía un buen momento y nada hacía prever una retirada anticipada, pero la estrella tuvo claro que debía echarse a un lado.

"Para mí, era algo que tenía que hacer", explica Díaz en la Cumbre de las Mujeres Más Poderosas de Fortune. "Lo sentí como algo que tenía que hacer para reclamar mi propia vida. Y realmente no me importaba nada más".

"Ni la opinión de nadie, el éxito de nadie, la oferta de nadie, nada de nadie podría hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería tener", explica. "Realmente se trata de: ¿qué te apasiona? Para mí, era construir mi familia. Otra gente puede tener claro se preparó para hacer lo que hace, es el mejor en ello y está en su mejor momento, pero a mí no me llenaba. Ya sea hacer fotos o practicar jardinería, haz lo que llene tu alma, aquello que se comunique contigo y te haga sentir en paz".

Diaz, a la que conocimos en 'La máscara' (Chuck Russell, 1994), una de las mejores comedias de la historia del cine, ha participado en más de cincuenta títulos en solo veinte años entre los que se encuentran 'La boda de mi mejor amigo' (P.J. Hogan, 1997), 'Algo pasa con Mary' (Peter Farrelly, Bobby Farrelly, 1998), 'Cómo ser John Malkovich' (Spike Jonze, 1999), 'Gangs of New York' (Martin Scorsese, 2002) y 'The Holiday' (Nancy Meyers, 2006).

En 2011, supo reivindicar su condición rebelde en 'Bad Teacher' (Jake Kasdan, 2011). Reivindicándose como la magnífica payasa que es, podría haberle ganado la partida al rancio Hollywood, pero prefirió frenar y encontrarse a sí misma. "¿Qué se siente al alejarse de una carrera cinematográfica de esa magnitud?" Le preguntaba su colega Gwyneth Paltrow en 2020 en un episodio de 'In Goop Health: The Sessions' (vía People). "Hay mucha energía viniendo hacia ti en todo momento cuando eres realmente visible como actriz y haces prensa y te expones", contestaba la actriz. "Me detuve y revisé mi vida. Cuando estás haciendo una película… les perteneces. Estás allí durante 12 horas al día durante meses y no tienes tiempo para nada más. Me di cuenta de que entregué partes de mi vida a todas esas otras personas. Básicamente tuve que recuperarla y asumir la responsabilidad de mi propia vida".

Cameron Diaz

Por suerte para todos, una década después Diaz está lista para regresar y, en enero, protagonizará junto a Jamie Foxx la comedia 'De vuelta a la acción' (Seth Gordon, 2025) para el catálogo de películas de Netflix, en algún momento del mismo año volverá a la gran pantalla en 'Outcome', la nueva película dirigida por Jonah Hill en la que coincidirá con Keanu Reeves, Matt Bomer y Kaia Gerber y, ya en 2026, será una vez más la voz de Fiona en 'Shrek 5' (Brad Ableson, Walt Dohrn).