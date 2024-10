“Ha sido doloroso”: un polémico piloto de Fórmula 1 anunció su retiro

El ruso Nikita Mazepin fue despedido de Haas en el 2022 y no pudo correr por una suspensión que fue levantada en el último tiempo. Sin embargo, decidió finalizar su carrera.

Nikita Mazepin, expiloto ruso de Fórmula 1, confirmó que le han levantado las sanciones impuestas en su contra por la Unión Europea, pero al mismo tiempo anunció su retiro del automovilismo. En un posteo en su cuenta de Instagram, el exmiembro del equipo Haas compartió la noticia con sus seguidores y reflexionó sobre su futuro tras más de dos años de sin poder competir.

Mazepin escribió: “Quería contactar a los muchos amigos y fans que me han enviado sus felicitaciones ahora que estoy oficialmente fuera de la lista de sanciones en Europa. Han pasado más de dos largos años y los tribunales han dictado sentencia a mi favor. Por supuesto, estoy eufórico. Al mismo tiempo, me pregunto para qué ha servido todo esto: ser sancionado en un momento vital de mi carrera, solo para que el tribunal europeo decidiera que todo fue un gran error.”

El nudo en la historia de este corredor se remonta a inicios de 2022, cuando la escudería Haas anunció que despedía a Mazepin y rompía al mismo tiempo el contrato con su principal patrocinador de origen ruso a raíz de la invasión de ese país a Ucrania que se estaba iniciando en esa misma época. “Como parte de la comunidad de la F1, el equipo está sorprendido y entristecido por la invasión de Ucrania y deseamos una forma pacífica para resolver el conflicto”, argumentaron en ese momento en el team de raíces norteamericanas.

Esta determinación vino atada a las diversas sanciones que se impusieron sobre los corredores de origen ruso. Para ese entonces, Mazepin era más conocido por haber llegado a la F1 impulsado, en buena parte, por la fortuna familiar, un controversial video con una mujer y varios conflictos en la Máxima: su mejor resultado durante el año que corrió en F1 fue un puesto 14.

Independientemente de su controversial historia en la principal categoría de automovilismo, su nombre siempre generó gran interés y, tras la finalización de la sanción, se esperaba conocer qué haría en el automovilismo: “Muchos de ustedes me han preguntado qué me espera ahora. El tiempo pone las cosas en perspectiva. Y he tenido mucho tiempo para pensar tanto en mi pasado como en mi futuro. Creo que ahora puedo decir que el primer acto de mi vida estuvo realmente marcado y dedicado a intentar ser el mejor en el automovilismo. El amor por la velocidad. La emoción de la competición”.

Y agregó: “Me abrí camino en el karting, luego en la F3 y la F2. La búsqueda de un asiento en la Fórmula 1. Y, en parte, ese sueño se cumplió y probé ese mundo, y me encantó. De verdad. Esa temporada fue dura, y tuve que recibir algunos golpes públicos. Pero vivía con la promesa de la siguiente temporada, con un coche nuevo y un poco de experiencia en mi haber.”

El corredor ruso que cumplió 25 años en marzo lamentó la abrupta interrupción de su carrera cuando fue sancionado a inicios del 2022 y su butaca la ocupó de emergencia el danés Kevin Magnussen: “Como todos sabemos, esa temporada no tuvo lugar. Las razones también las conocemos todos. Y ese fue el abrupto final de mi primer acto. Ha sido doloroso ver a todos en la F1 seguir adelante y no ser parte de ella. La reivindicación en los tribunales es dulce, pero la verdad es que no puedo recuperar esos años... esos años esenciales en la vida y el desarrollo de cualquier atleta profesional”.

En ese tono, el piloto anunció que es hora de pasar página y enfocarse en nuevos objetivos: “Lo que me deja ahora, a la madura edad de 25 años, dándome cuenta de que es hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Ha llegado el momento de escribir el siguiente acto de mi vida como adulto, con sueños ligados, no a la velocidad y los trofeos, sino a aplicar mi mente y encontrar mi propósito. Esto vendrá con completar mi educación, trabajando duro, y cuidando bien de mi espíritu a lo largo del camino”.

Nikita concluyó su mensaje agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido: “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado, e incluso a los que no lo han hecho, a lo largo de mi trayectoria en el automovilismo. Todo ello me ha hecho más fuerte. Así que, aunque no volveré a la Fórmula 1, estaré encantado de compartir con ustedes noticias sobre mis próximos pasos”.

