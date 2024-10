La historia de María una super mamá que aceptó el desafío de la adopción

Con la llegada de Tobías, un niño con parálisis cerebral, la vida de María y su familia dio un giro inesperado. A través de la adopción y el apoyo incondicional, esta madre demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo.

En una conmovedora historia de amor y fortaleza, María, madre de cinco hijos, compartió a un equipo de Noticiero 7, cómo fue la llegada de Tobías, un niño con parálisis cerebral que transformó su vida y su hogar. A quien conoció a través de un voluntariado en un hogar de niños y comenzó a forjar un vínculo que los llevaría a la adopción junto a su esposo Walter.

"Nosotros no planeábamos tener otro hijo", contó María, pero "la vida tenía otros planes para nosotros". A pesar de que al principio fue un desafío entender y atender las necesidades de Tobías, la familia se unió en torno a él. Daniel, el segundo hijo, fue el primero en establecer un vínculo especial, lo que facilitó su integración a la familia.

Anabella, la hija menor, recordó la llegada de Tobías a su vida. "Me costó compartir ser la más chica de la casa, pero Tobi es el más mimado y querido. Tiene mucho amor para dar", expresó.

María describió a Tobías en tres palabras: "Sonrisa, fortaleza y empatía". "No podemos empezar mal el día cuando él está tan feliz", añadió.

Por su parte, Walter, brindó elogios a su esposa y destacó que es una mujer llena de amor: "Soy bendecido por mi esposa, porque mejor no me podría haber tocado y es una bendición. Es íntegra y valiosa, no importan los obstáculos", sostuvo.

Sobre el final, María también reflexionó sobre la maternidad: "Es una decisión hermosa, y no deberíamos tener miedo. La maternidad la construimos entre muchos, y mi esposo siempre ha estado a mi lado", cerró la mujer.