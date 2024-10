Fuerte mensaje de unidad de Axel Kicillof al PJ: “Los mejores días siempre fueron con Cristina”

El gobernador bonaerense habló en Berisso en un acto por el Día de la Lealtad y lanzó una fuerte convocatoria a la unidad del peronismo. Con tono de candidato a presidente, llamó a construir “una alternativa superadora” y fue contundente con la ex mandataria: “No me interesa disputar ninguna interna”.

El gobernador Axel Kicillof protagonizó esta tarde uno de los actos peronistas por el Día de la Lealtad. Fue en la localidad bonaerense de Berisso, con la asistencia de decenas de dirigentes que lo respaldan en medio de las tensiones internas. En tono de candidato, hizo un contundente llamado a la unidad: “Los mejores días siempre fueron con Cristina”.

Del encuentro participaron intendentes, sindicalistas, diputados y funcionarios del Gabinete bonaerense. En cambio, no hubo acompañamiento de La Cámpora. El kirchnerismo tendrá un segundo acto a las 19 en la Federación Argentina de Boxeo, ubicada en la calle Castro Barros, en el barrio de Caballito.

Y un tercer evento es el que organizó Guillermo Moreno en la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón entre Moreno y Belgrano.

“El futuro lo vamos a construir inspirados siempre en la gesta rebelde que nació en ese 17 de octubre, inspirados en los ejemplos de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina”, dijo el gobernador, que se mostró como figura central de la renovación peronista.

Al concluir su exposición, planteó los principales ejes que los diferencian de Milei: “La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia, la solidaridad no es una transacción, la libertad sólo es posible con justicia social, la vida no es mercado y la Patria no se vende”.