Ultimátum del kirchnerismo a Kicillof: “Estamos esperando un pronunciamiento a favor de Cristina Kirchner”

El senador Oscar Parrilli expresó su malestar por la falta de definición del mandatario bonaerense, que evitó referirse a la interna del peronismo durante el Día de la Lealtad.

El senador nacional Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, lanzó una especie de ultimátum para Axel Kicillof, en el marco de la disputa interna que protagonizan Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por la conducción del partido Justicialista (PJ).

La falta de una definición concreta del gobernador bonaerense, respecto de quién debe liderar el espacio, empezó a agotar la paciencia del cristinismo. Y el legislador peronista lo expresó de manera contundente: “Lo que vimos ayer en Berisso en realidad fue un acto de lanzamiento de la candidatura de Kicillof, que no habló de un tema candente que es la candidatura de Cristina Kirchner a presidir el PJ”.

Luego de esa introducción filosa, Parrilli profundizó su crítica y emplazó al mandatario provincial: “Nosotros seguimos esperando un pronunciamiento claro y contundente de Kicillof, nos llama la atención que le dé lo mismo Cristina Kirchner o Ricardo Quintela; sin desmedro para el gobernador de La Rioja, nos parece que hay una diferencia abismal...”.

Luego, el senador recordó que el líder bonaerense debe su lugar político al sector que encabeza Cristina Kirchner, por lo que su silencio en este asunto resulta cuanto menos sorprendente: “Él pertenece a un espacio que lo llevó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, más allá de que obviamente todos queremos la unidad...”.

En el mismo sentido, Parrilli destacó que CFK es la que más gestos ha dado en pos de la unidad: “No nos olvidemos que ella llamó a Quintela y llamó a Axel para dialogar”. Y de inmediato insistió con el reclamo directo a Kicillof: “Entonces, estamos esperando un pronunciamiento claro, contundente y explícito por parte del gobernador a favor de a la candidatura de Cristina Kirchner a presidir el PJ”.

Según Parrilli, el proceso de renovación de autoridades dentro del PJ ya estaba previsto, y la candidatura de Cristina no fue improvisada, sino una respuesta a la demanda de distintos actores políticos. “La renovación de las autoridades del PJ ya estaba programada, no es que se nos ocurrió hacer una interna ni renovar las banderas del peronismo”, aclaró el senador, destacando que la postulación de Cristina Kirchner surgió a partir del apoyo recibido por parte de importantes dirigentes del partido. “Cuando propusimos la candidatura de Cristina fue por la recepción que teníamos de muchos dirigentes: gobernadores, intendentes, legisladores afiliados que nos planteaban que Cristina era la única que podía hacer que el PJ tuviera un rol protagónico en la reorganización de una alternativa a este gobierno autócrata y de la ‘odiología’ de Milei”, explicó en diálogo con AM 750.