Milei confirmó que quiere avanzar con la dolarización y el cierre del Banco Central

El Presidente expuso en el cierre del encuentro empresarial. Además, reiteró su intención de auditar las universidades.

El presidente Javier Milei participó este viernes del cierre del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en la misma jornada donde se presentó más temprano su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el miércoles el de Economía, Luis “Toto” Caputo. En un discurso de una hora y cuarto donde repasó los principales lineamientos de su programa, el mandatario confirmó que quiere avanzar con la “dolarización endógena” y con el cierre del Banco Central, tal como había dicho en campaña, así como también aventuró que el riesgo país “va a colapsar” y que cuando termine con la inflación “inducida”, se hará la salida del cepo.

En esta 60 edición del encuentro, Milei expuso frente a empresarios y economistas que pagaron entre $1.400.000 y $3.000.000, de acuerdo a si tienen o no membresía, para verlo y estar presentes en su alocución. También hubo políticos de su fuerza que desembarcaron para acompañarlo.

“El Banco Central no los va a molestar nunca más porque, conforme avance la dolarización endógena, va a haber un momento en que va a ser muy grande la operatoria en dólares, y en pesos muy chiquita, y cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario”, dijo el Presidente al auditorio, en uno de los pasajes más fuertes de una alocución.

Entre varios dardos hacia los economistas críticos de su gestión, a los que suele denostar -hoy dijo que eran “econochantas mandriles”, que seguro no son herederos de Adam Smith, como él-, Milei ratificó los tres puntos principales de su plan de estabilización, con política fiscal, monetaria y cambiaria, y les dijo a los empresarios que no tengan temores por la apreciación del peso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No van a tener una abrupta caída del tipo de cambio que no les permita ajustarse, no tengan miedo, pueden hacer transacciones en dólares o en cualquier otra moneda, eso no es un problema. Dejen de ser asustados por economistas que parece que murieron con los dinosaurios, resucitaron y mantienen las mismas costumbres que los dinosaurios”, les recomendó.

La particularidad de esta salida del Presidente es que la hizo sin su hermana, la secretaria general, Karina Milei, su tradicional escolta, que se encuentra en París, Francia, por actividades que tiene a través de Marca País, área que heredó de la Cancillería, que ahora está bajo su mando y cuyo titular es Diego Sucalesca.

Al arribar a Mar del Plata, el líder libertario fue recibido por el intendente Guillermo Montenegro, de Pro, quien ayer había estado con el expresidente Mauricio Macri.