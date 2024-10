Cavani a fondo: la llegada de Gago al plantel, su vínculo con Riquelme y su amor por la Bombonera

El uruguayo habló de varios temas y dejó una contundente frase sobre el nuevo DT: “Le llega al jugador”.

Edinson Cavani, actual referente y goleador de Boca Juniors, se sinceró sobre su presente en el club, su relación cercana con Juan Román Riquelme, la llegada del nuevo entrenador Fernando Gago, y su amor por la Bombonera. A un día del comienzo del ciclo Gago, el delantero uruguayo manifestó su ilusión por lo que está por venir y dejó claro su objetivo: "Quiero ganar algo con Boca".

En una entrevista con ESPN, Cavani habló con gran admiración sobre Riquelme, una de las figuras más importantes del club, quien fue clave en su llegada. "Román siempre me demostró que las puertas del club estaban abiertas, me llamaba cuando aún no había venido. Desde que estoy acá, me ha apoyado en todo momento. Es una persona especial, como todos los que alcanzan la gloria en el fútbol. Boca no es para cualquiera, pero Román siempre me ha hecho sentir protegido, acompañado, y eso es muy importante en un club como este", confesó el delantero, resaltando la confianza que siente al ser parte del proyecto xeneize.

En cuanto a la llegada de Fernando Gago como nuevo entrenador, Cavani no ocultó su entusiasmo. “Todo cambio genera ilusión, y cuando viene alguien que conoce bien el club, que ha estado aquí, eso genera una energía positiva en todos. Gago es un entrenador joven, con ideas claras y simples, que ha demostrado que le llega al jugador. Ha sido cercano, ha hablado con todos, no solo con los más experimentados. Esa conexión con el grupo es fundamental para que el equipo funcione”, expresó Cavani, valorando la capacidad del nuevo técnico para ganarse el respeto y el cariño del plantel desde sus primeros días.

El uruguayo también hizo un profundo balance sobre su experiencia en Boca, destacando la relación que ha desarrollado con el club y sus hinchas. "La Bombonera es mágica. Nunca experimenté algo así. El ambiente es único, muy diferente a lo que he vivido en otros clubes. Llegar a Boca a esta altura de mi carrera me ha permitido disfrutarlo aún más, con madurez. He renovado porque siento que todavía tengo algo para darle al club. Mi mayor deseo es ganar títulos con Boca y retirarme en paz, como lo hice con la selección de Uruguay", afirmó Cavani, dejando claro su compromiso y ambición por conquistar títulos.

Finalmente, el delantero destacó la importancia de los próximos desafíos para Boca, con el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores 2025 como grandes objetivos en el horizonte. "Renové porque siento que este equipo tiene mucho potencial y queremos competir en los torneos más importantes. Quiero ser parte de ese crecimiento y lograr algo grande con este club, para dejar una huella y devolverle a Boca todo lo que me ha dado", concluyó Cavani, enfocado en un cierre de carrera exitoso en el Xeneize.

Con la llegada de Gago, el respaldo de Riquelme y el compromiso de figuras como Cavani, Boca Juniors afronta una nueva etapa llena de desafíos y grandes expectativas.