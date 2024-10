Frenaron a El Polaco durante un control de alcoholemia y el video se viralizó: “Hay que estar careta”

El cantante fue detenido en la autopista Buenos Aires-La Plata para someterse a una prueba de alcoholemia.

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, una de las figuras más reconocidas de la música tropical en Argentina, se volvió tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por uno de sus éxitos musicales. Un video del cantante sometiéndose a un control de alcoholemia en la autopista Buenos Aires-La Plata se viralizó este viernes, generando miles de reacciones y comentarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estaba yendo para mi casa y me pararon después del peaje de Hudson. Me pidieron los papeles y me hicieron una prueba de alcoholemia. Dio la casualidad de que justo estaban filmando. Nunca me paran encima”, arrancó el intérprete de “Deja de llorar”. Luego detalló: “Venía de hacer trámites y de grabar, me sorprendió. Casi nunca me paran porque yo siempre voy por el otro lado, por el TelePase, pero esta vez vine por acá y justo estaban controlando”.

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra a El Polaco sentado en su auto, con el teléfono en la mano, esperando para completar el procedimiento. En la secuencia, que encabeza esta nota, se lo ve soplar la pipeta para medir su nivel de alcohol en sangre, cuyo resultado fue cero. De esta manera, el cantante cumplió con las expectativas de la ley de alcohol cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Pasado el momento, El Polaco aprovechó para enviar un mensaje de concientización a sus seguidores. “Loco, hay que controlar. Hay que estar careta, hay que estar impecable porque tener esto (haciendo referencia al auto) es tener un arma, así que bien ahí”, expresó, mostrando su apoyo a la labor de los oficiales que realizan estos controles para garantizar la seguridad en las autopistas y las rutas.