Oficial: el Inter Miami de Messi jugará el Mundial de Clubes 2025

El anuncio fue realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de la victoria de las Garzas ante New England Revolution en el Chase Stadium.

Inter Miami cerró la fase regular de la MLS 2024 con una noche inolvidable en el Chase Stadium, donde no solo goleó 6-2 a New England Revolution, sino que recibió una noticia histórica: jugará el Súper Mundial de Clubes 2025.

El anuncio lo realizó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sorprendió a todos al aparecer en medio de las celebraciones por la obtención del Supporters’ Shield y el récord de puntos en la temporada.

Infantino agradeció a los propietarios del club, Jorge y José Mas, y a David Beckham, y destacó el crecimiento del equipo y su impacto mundial. "Felicitaciones por ganar el Supporters’ Shield con un récord de puntos histórico. Es el mejor equipo de la temporada en Estados Unidos. Por esa extraordinaria performance, merece estar en el Mundial de Clubes 2025 y será el equipo anfitrión del partido inaugural en Miami, en el Hard Rock Stadium", declaró Infantino, lo que provocó la euforia de los fanáticos presentes.

El partido fue el broche de oro para una jornada perfecta. Lionel Messi brilló con un hat-trick en apenas once minutos, mientras que Luis Suárez anotó dos goles en la primera mitad y Benjamín Cremaschi sumó otro tanto para completar la goleada. New England había comenzado mejor con los goles de Luca Langoni y Dylan Borrero, pero no pudo sostener la ventaja ante el poderío ofensivo de las Garzas.

Con este triunfo, Inter Miami no solo se coronó como el mejor equipo de la temporada en la MLS, sino que ahora tiene un desafío aún mayor: representar a su ciudad y al fútbol estadounidense en el escenario global del Súper Mundial de Clubes.