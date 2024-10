Anne Hathaway publicó una foto junto a Joaquín Furriel, y su encuentro se volvió viral: “Otra coronación de gloria”.

El actor viajó a Shanghái para participar en la Semana de la Moda en China, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con destacadas estrellas de Hollywood.

En el último tiempo, Joaquín Furriel ganó una gran presencia a nivel internacional: es el embajador de una reconocida marca de ropa francesa, trabaja en proyectos en el exterior y ahora se prepara para el estreno de una película producida por Martin Scorsese. El actor fue parte de la Semana de la Moda de China y se rodeó de grandes estrellas, entre ellas Anne Hathaway.

Joaquín viajó a la ciudad de Shanghái para ser parte de un desfile exclusivo. Por medio de sus historias de Instagram compartió algunas postales de la increíble ciudad: los rascacielos tapados por las nubes y la niebla de la mañana, el viento azotando los árboles y haciendo ladear la bandera. Por la noche subió el momento exacto en el que llegaba al evento de moda en el que aparecían una gran cantidad de personas que estaban presentes en el lugar.

Si bien no volvió a compartir nada más con sus más de quinientos mil seguidores, fue, para sorpresa de muchos, la actriz de Los Miserables y El Diablo viste a la moda fue la encargada de mostrar fragmentos de esa noche. “Shanghái, noche 1″, escribió la actriz estadounidense en el pie de foto de la publicación en cuestión. La primera foto es de ella junto a Rihanna, la reconocida cantante.

Sin embargo la imagen que se llevó todas las miradas, vestida con una camisa de color blanco, una sonrisa en los labios, es la que aparece la actriz, que interpretó el papel de Mía Thermopolis en El Diario de la Princesa, está parada junto a Furriel, quien luce un look total black. Junto a ellos está ASAP Rocky, un reconocido rapero y la pareja de Rihanna.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios se llenaron de argentinos que reivindicaron por todo lo alto este encuentro: “El Joaco”; “El argentino no domina el mundo porque no quiere”; “Coronados de Gloria”; “Muchachooos hoy nos volvimos a ilusionar”; “Mi país”; “Argentina siempre en todos”; “Conquistando el mundo, de un argentino a la vez”; “Siendo argentino no te aburrís nunca”; “Joaquín Furriel y Anne Hathaway es una pareja que no sabía que necesitaba. Que sea el consorte en el Diario de la Princesa 3. O en el Diablo viste a la moda 2. Algo”; “Otra coronación de gloria”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Cabe destacar que este no es el primer encuentro que tiene con la actriz de 41 años, sino que en el mes de febrero de este mismo año fueron parte del desfile de moda que realizaron en Saint-Moritz, Suiza. En un lugar abierto y con el invierno en su apogeo, Furriel dio el presente junto a Guillermina Valdés, quien era su pareja en ese momento.