"El 70% de los empresarios cree que la política económica de Milei va en serio"

En su columna de análisis para Radio Panorama en el inicio de la semana, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a lo que dejó el Coloquio de IDEA que reunió a los principales empresarios del país y contó con la participación del Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el presidente Javier Milei.

El licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna de este lunes para Radio Panorama lo que dejó el Coloquio de IDEA que la semana pasada se desarrolló en Mar del Plata con la participación de funcionarios nacionales de primera linea quienes disertaron ante la cúpula empresaria del país.

Consideró que "en líneas generales, el 70% de los empresarios veía una bisagra.Creen que acá cambia todo, que el superávit fiscal llegó para quedarse y que esto se hace en serio por primera vez, porque otros gobiernos con el tiempo terminaban aflojando con las reacciones sociales. El 30% restante piensa que es un paréntesis entre dos populismos. Macri fue un paréntesis entre un populismo que se iba y otro que llegó. No terminó de hacer la reforma, no tocó los kioscos de los políticos y no pudo con las protestas en las calles, con los piqueteros y los movimientos sociales a quienes mantuvo como intermediarios para los planes sociales".

En otro tramo de su análisis indicó que también hubo un pedido de un RIGI "más moderado pero para todos".

"Piden uno más chico, que no devuelvan tanto pero que se establezca por ley que haya estabilidad tributaria y aduanera por 30 años y si llega un gobierno que rompe con todo, se resuelva en los tribunales extranjeros", explicó.

Finalmente, adelantó que el ministro Luis Caputo viaja a la asamblea anual del FMI "con los deberes hechos, porque tiene triple superávit: comercial, financiero y cambiario. Además entraron dólares por el blanqueo y mostrará la caída del Riesgo País. No sé si pedirá plata".