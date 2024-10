Crítica de "La infiltrada"

Arantxa Echevarría firma esta historia, inspirada en hechos reales, sobre una policía que se cuela en la banda terrorista ETA. Le da vida Carolina Yuste, a quien acompañan, Luis Tosar, Víctor Clavijo, Pedro Casablanc y Diego Anido.

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas

La última película de la todoterreno Arantxa Echevarría, coescrita por Amèlia Mora, quizá decepcione a los fans de las persecuciones y las cabriolas. No pretendo decir que su película no sea trepidante. Lo es, a su modo: como thriller íntimo y claustrofóbico en el que todo lo que pasa por fuera ocurre, multiplicado, por dentro. Con ese tempo de polar francés, además cercano a propuestas tan distintas como 'Chacal' (F. Zinnemann, 1973) o 'The East' (Z. Batmanglij, 2013). También es el cénit, hasta el momento, de su sinergia con la espléndida Yuste, aquí muy bien arropada, en una interpretación somática, tan visceral como contenida.

Y, en último término, se lee como la imagen desdoblada de su autora: aquella que crece película tras película en un mundo hostil, tan cercano a esa ratonera en ebullición, haciendo de la versatilidad, virtud, y de la honestidad y la resistencia, parapeto contra la impostura. Sí, puede que Echevarría sea también una infiltrada en esta 'roller-coaster' de fórmulas y algoritmos. Pero, mira por dónde, lo bien que lo está haciendo.

Para amantes del thriller de silencios y miradas, con poso y reposo.