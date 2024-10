Tom Holland, el elegido por Christopher Nolan para su próxima película

Tom Holland acompañará a Matt Damon al frente del reparto de la próxima película producida, escrita y dirigida por Christopher Nolan, la cual se estrenará en los cines de Estados Unidos el 17 de julio de 2026.

Una película todavía sin título oficial de la que como viene siendo la costumbre todavía no sabemos nada, si bien The Hollywood Reporter asegura que no se desarrollará en la actualidad.

A partir de ahí medios como io9 especulan con diversas posibilidades: desde que se trata de una película de acción sobre helicópteros del estilo a 'El trueno azul', a que se trata de una película de terror sobre vampiros ambientada en los años 20.

Lo que sí es seguro que el cineasta británico volverá a colaborar con Universal Pictures por segunda vez después del éxito de 'Oppenheimer', rompiendo así definitivamente con una Warner Bros. para la que dirigió películas como 'Origen', 'Interstellar', 'Dunkerque', 'Tenet' o la trilogía de 'El caballero oscuro'.

Será la primera vez que Holland colabore tanto con Nolan como con Damon, quienes, recordemos, previamente ya han trabajado juntos en las mencionadas 'Interstellar' y 'Oppenheimer'.

Destacar por último que entre los próximos proyectos aparentemente confirmados de Holland encontramos la secuela de 'Uncharted', la película basada en hechos reales 'American Speed' o una cuarta entrega de 'Spider-Man', personaje que a su vez es muy posible que también forme parte de 'Avengers: Doomsday' y/o 'Avengers: Secret Wars'.