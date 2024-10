La CEPAL presentó el documento sobre la Caracterización de la Economía del Conocimiento 2024 en la provincia

Por su parte, el gobernador Zamora destacó el trabajo meticuloso desde incluso antes del 2020 viene realizando la provincia para lograr estos objetivos, junto con los sectores académicos, organizaciones privadas y profesionales de la tecnología.

Con la presencia del gobernador Gerardo Zamora se realizó este martes por la mañana en Casa de Gobierno la presentación del Documento de Caracterización de Economía del Conocimiento 2024 de Santiago del Estero, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cual expresa las potencialidades y desafíos de la provincia a mediano y largo plazo.

Se realizó en el Salón de Acuerdos, donde también estuvieron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Miguel Suárez; los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Justicia, Matilde O´Mill; de Producción, Miguel Mandrille, y de Gobierno, Marcelo Barbur. Además del secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez.

Por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estuvieron en la sala el responsable de la oficina en Argentina, Romain Zivy; y Fernando García Díaz; y también vía zoom el ex director de la Cepal en Argentina, Martín Abeles.

También fueron parte de la presentación integrantes del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero; la Sociedad del Estado CIID; Enerse Sapem; los rectores de la Unse y de la Ucse, Héctor Paz y Luis Lucena; directivos del Inta y del Inti; referentes de la Cámara Empresarial de Tecnología; del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero, entre otras organizaciones involucradas en la economía del conocimiento.

En este marco, Romain Zivy, destacó como principal aspecto de este estudio tres puntos cruciales que forman parte de las Metas del Bicentenario establecidas por el Gobierno de la provincia y que tienen un enorme potencial.

Los elementos considerados por la Cepal “muy valiosos” para el desarrollo de Santiago del Estero son: “El marco que la provincia ha establecido, tanto a través de la Ley de Economía del Conocimiento; como el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son dos marcos que dan un norte y una hoja de ruta para lo que es la promulgación del centro de economía del conocimiento. Un ecosistema muy dinámico, pero sobre todo muy articulado. Eso lo vamos a enfatizar y es un valor muy grande, porque no se da en todos los países de la región o en todas las provincias. Entonces, nos parece muy importante resaltarlo. Y, finalmente: un sistema educativo que genera talento, que es uno de los insumos principales de este sector”.

A su turno, el gobernador destacó el trabajo meticuloso desde incluso antes del 2020 viene realizando la provincia para lograr estos objetivos, junto con los sectores académicos, organizaciones privadas y profesionales de la tecnología.

En ese sentido, destacó los avances logrados en este documento de la Cepal, que "expresa las potencialidades y desafíos que tenemos en un sector importante de la economía como es la del conocimiento, que comienza a ser una realidad, acompañada en una vocación de integración con todos los presentes", entre los que mencionó la Escuela del Tercer Milenio; el ITSE; la Sociedad del Estado CIID (Conocimiento, Investigación, Innovación y Desarrollo) presidida por el jefe de Gabinete, Elías Suárez e integrada por todos los ministros, y ENERSE SAPEM (Energía Santiago del Estero Sociedad Anónima) que encabeza Cristian Oliva.

“Para nosotros –agregó- este es un gran desafío, porque Santiago del Estero se ha convertido en una provincia con mucho peso gravitacional en cuanto a la balanza comercial”, con un fuerte crecimiento en exportaciones sobre la base de una gran capacidad productiva agrícola y ganadera fundamentalmente.

No obstante, remarcó: “Sí tenemos un gran potencial en algo que tiene una gran base de sustentación en este documento de la Cepal, por la capacidad académica y humana e institucional, pero sobre todo la voluntad política para llevar adelante entre todos para establecer una política de Estado en el mediano y largo plazo, que incluya entre los objetivos desarrollar fuertemente esto que, quizás hoy no tiene una implicancia importante en el empleo ni en la balanza externa, pero que no tiene techo en su potencial y el mundo avanza hacia ese sector y no podemos quedar ajenos”.

“En este desafío están nuestros jóvenes y las futuras generaciones, y está un mundo que necesita una gran interrelación y la posibilidad de achicar brechas digitales y poner todo nuestro conocimiento al servicio de la economía. En el día de hoy este documento sintetiza el trabajo de muchos y es también una convocatoria a profundizar todo lo que venimos haciendo”, completó.

Antes de finalizar, Zamora destacó el acompañamiento de la Cepal y el compromiso de trabajar juntos por los mismos objetivos y la posibilidad de establecer lazos con organismos multilaterales de crédito, al adelantar que está prevista la visita de autoridades de una de estas entidades y que será de interés para el sector privado de la provincia.