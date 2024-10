Legislatura: destacan informe que ubica a Gerardo Zamora como uno de los gobernadores con mejor imagen del país

“Este reconocimiento para nuestro gobernador refuerza el compromiso del mandatario con el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad santiagueña", afirmaron.

La Cámara de Diputados de la Provincia se hizo eco esta tarde de un informe de la consultora Zuban Córdoba que ubica al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora entre los tres mandatarios provinciales con mayor aprobación a nivel nacional.

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, los legisladores destacaron que “con un 64,2% de imagen positiva, Gerardo Zamora se destaca por su gestión y liderazgo en la provincia, consolidándose como uno de los referentes de mayor aceptación popular en el país en un ranking liderado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien alcanzó un 67,3% de aprobación”.

“Este reconocimiento para nuestro gobernador refuerza el compromiso del mandatario con el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad santiagueña. El mandatario santiagueño puso el foco en políticas públicas como salud, educación y obra pública, lo que ha generado un fuerte impacto positivo en la calidad de vida de los santiagueños, un factor determinante para su alta aprobación a nivel nacional”, afirmaron.

Ley de control de actividades con metales no ferrosos

Esta tarde la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un despacho de la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales, sobre un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, que establece el Régimen Preventivo y de Control de Actividades con Metales no Ferrosos.

Entre sus diversos artículos, esta norma dispone que quedan alcanzados por esta Ley, las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial, con metales no ferrosos (entiéndase a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal). Además, establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Gobierno y crea el Registro de Actividades vinculadas a la Comercialización de Metales no Ferrosos y Otros.

Asimismo, para quienes incumplan esta Ley, se prevén sanciones que van desde multas, decomiso y hasta la clausura del establecimiento o inhabilitación del infractor según el caso, previo sumario que establezca la reglamentación de esta norma.

Prorrogan incremento del 1% de la contribución del estado provincial al IOSEP

También durante la sesión, la Legislatura aprobó la prórroga, a partir del vencimiento y por el período 2024, del incremento del uno por ciento (1%) en las contribuciones del Estado Provincial para el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP).

En tal sentido, los legisladores aprobaron por mayoría un despacho de la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales, sobre un expediente remitido por el Ejecutivo provincial, por el cual se ratifica “el Decreto de Necesidad y Urgencia N°1565 emitido por el Poder Ejecutivo, de fecha 9 de octubre de 2024, que prorroga, a partir del vencimiento y por el período 2024, el incremento del uno por ciento (1%) en las contribuciones del Estado Provincial para el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP), establecidas por el Art. 4° de la Ley N° 6.687 por la cual declaraba la emergencia económica, financiera y prestacional del IOSEP”.

Repudio a declaraciones del Presidente de la Nación

Previo al trabajo legislativo propiamente dicho, diputados expresaron "su más enérgico repudio y rechazo a las declaraciones del Presidente de la Nación quien en una entrevista periodística aseguró que le encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”.

"Estas declaraciones no hacen más que incitar a la violencia, nada más alejado de lo que necesitamos los argentinos en estos momentos de incertidumbre por el que estamos atravesando debido a malas decisiones tomadas por este Gobierno nacional", subrayaron.

Diversas iniciativas aprobadas

Los legisladores también declararon de interés: las producciones bibliográficas del Centro de Escritores Nuevos Caminos que serán presentadas en la 14° Feria Provincial del Libro 2024; la presentación del libro “Sobre los Pasos de Mama Antula”, de Jorge Baya Casal; las actividades de la Asociación Civil Santiagueña de Poliomielitis (del 22 al 31/10); la presentación del libro “La Participación Vecinal, Enfoque Institucional y Jurídico”, de Juan Brügge y el 94° aniversario de Estación Robles (25/10).

Además: el conversatorio “La función Social del Escritor”, de Adolfo “Bebe” Ponti; el conversatorio “Emma Sanz y los rostros de la Venganza”, de María Valdez Cohen (24/19; las 2° Jornadas de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia Regional Centro (1 y 2/11) en el Fórum y el concierto acústico de la Orquesta Típica Santiagueña (26/10) en el salón auditorio de la Biblioteca Sarmiento.