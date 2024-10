“No salió absolutamente nada”, dijo Marcelo Gallardo, tras la dura caída ante Atlético Mineiro

El entrenador de River hizo una autocrítica tras el 3-0 sufrido en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo no ocultó su decepción tras la contundente derrota de River Plate por 3-0 ante Atlético Mineiro en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. En su análisis del partido, el entrenador reconoció que "no salió absolutamente nada" de lo que habían planificado, pero aún mantiene la esperanza de dar vuelta la serie en el Monumental. "Nada es imposible, pero debemos jugar un partido perfecto", afirmó el Muñeco, consciente de la magnitud del desafío que enfrentan en la vuelta.

"Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas y con un rival de jerarquía, la pagás caro como hoy. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, el rival lo vio y lo aprovechó", explicó Gallardo, quien lamentó que su equipo no pudo ejecutar el plan de juego. "Queríamos tomar hombre por afuera y generar superioridad numérica en el medio, pero nada fluyó", añadió el DT, señalando que los desacoples defensivos y los errores en la marca fueron clave para que Mineiro se llevara una amplia ventaja.

A pesar de la frustración por no haber respondido a la expectativa de la afición que acompañó al equipo, Gallardo no pierde de vista lo que viene: "Tenemos que jugar un partido perfecto en todas las líneas. Después de esta desilusión y bronca, debemos enfocarnos en la vuelta. Nuestro estadio y nuestra gente será un plus".

Sobre los desafíos que enfrentó River, Gallardo mencionó la potencia de Hulk y Deyverson, quienes fueron determinantes en el ataque rival. "Sabíamos que iban a jugar directo y no pudimos contrarrestarlos de manera sólida. Es una enseñanza para todos, si no estás enfocado al 100%, en estas instancias lo pagás caro", sentenció el entrenador.

Por último, el Muñeco se refirió a la baja de Marcos Acuña, quien se quedó fuera del partido por una molestia: "No tenía sentido arriesgarlo si no estaba al 100%". Con la mente puesta en la revancha, Gallardo dejó claro que el equipo deberá revertir desde lo mental para poder lograr el milagro en lo futbolístico el próximo martes.