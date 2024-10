Nicolas Cage arremete contra la Inteligencia artificial

"Los estudios quieren esta tecnología para cambiarte la cara después de rodar. Protege tu instrumento", declaró el actor.

"La IA es una pesadilla para mí. Es inhumano, no se puede ser más inhumano que la inteligencia artificial", confesaba Nicolas Cage hace un año cuando le preguntaban por su cameo como Superman en 'Flash' (Andy Muschietti, 2023). "No creo que aquello fuera IA, pero hicieron algo con la imagen que está fuera de mi control. Cuando fui a ver la película, salía yo luchando contra una araña gigante y no, eso no fue lo que hice".

El entonces ya visiblemente molesto Cage, dejó claro que lo que se le pidió rodar ser testigo de la destrucción del universo de Kal-El, transmitiendo emoción con los ojos en un rodaje que no superó las tres horas y en el que en ningún momento se le habló de una batalla a muerte con gigantescos insectos interplanetarios de ocho patas.

Puede que por eso, aprovechando su presencia en el Newport Beach Film Festival, ha decidido desmarcarse definitivamente del uso de la Inteligencia Artificial. "Para mí, la interpretación cinematográfica es en gran medida un proceso artesanal, orgánico, desde cero. Sale del corazón, de la imaginación, de los pensamientos, de los detalles, de pensar, perfeccionar y preparar", ha asegurado en declaraciones que recoge Deadline. "Hay una nueva tecnología en la ciudad. Es una tecnología con la que no he tenido que lidiar durante 42 años hasta hace poco, pero esta generación de actores seguramente lo tenga que hacer. Se llama EBDR".

La Employment-Based Digital Replica (réplica digital basada en el empleo) es un tipo de IA en la que el intérprete tiene que participar actívamente y, tras el acuerdo al que se llegó en las huelgas de Hollywood de 2023, es una de las dos técnicas permitidas por el Sindicato de Actores de Cine.

"Esta tecnología quiere robarte la herramienta de trabajo. Nosotros somos herramientas como actores de cine, no nos escondemos detrás de guitarras y tambores", continuó Cage. "Los estudios lo quieren para poder cambiarte la cara después de que hayas rodado. Pueden cambiarte la cara, pueden cambiarte la voz, pueden cambiarte las frases, pueden cambiarte el lenguaje corporal, pueden cambiarte la interpretación".

"Te pido que, si un estudio se te acerca para firmar un contrato, permitiéndoles usar EBDR en tu actuación, quiero que consideres lo que yo llamo MVMFMBMI: mi voz, mi cara, mi cuerpo, mi imaginación - mi actuación, en respuesta", subraya el intérprete. "Protege tu instrumento".

El actor, que acaba de encadenar dos magníficas actuaciones en 'Dream Scenario' (Kristoffer Borgli, 2023) y 'Longlegs' (Osgood Perkins, 2024), tiene pendiente de estreno la esperada 'The Surfer' (Lorcan Finnegan, 2024) y, ya en 2025, protagonizará 'Noir', la serie de imagen real para Prime Video basada en los cómics 'Spider-Man Noir', personaje al que ya puso voz en 'Spider-Man: Un nuevo universo' (Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, 2018) y que regresará en el cierre de la trilogía, 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson, 2025).