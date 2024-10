Pampita sobre los rumores de su nuevo romance: "Puedo hacer lo que tenga ganas"

La palabra de la modelo luego de compartir una salida en grupo con el polista Martín Pepa. Este lunes fueron vistos juntos en un palco del Teatro Colón.

Luego de su escandalosa y reciente separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain está rehaciendo su vida. Sin ir más lejos, en las últimas horas, la modelo fue vinculada con el reconocido polista Martín Pepa, tras ser vistos juntos este lunes en un palco del Teatro Colón, la noche en la que el grupo de jazz Escalandrum homenajeó a Astor Piazzolla con el concierto Piazzolla ‘74.

En ese contexto, un móvil de Intrusos (América) fue a buscar a la conductora, quien se encontraba en un evento de moda, para consultarle acerca de las versiones de romance. “Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, que es un polista…”, le dijo el cronista. “Fui con mucha gente”, respondió Ardohain, con una sonrisa en su rostro, un tanto evasiva.

El notero volvió a insistir: “¿Estás conociendo a alguien?”. “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, agregó Pampita.

Según pudo saber Teleshow, la modelo y el polista asistieron al espectáculo Escalandrum presenta Piazzolla ´74, homenaje que el grupo de jazz liderado por Daniel Pipi Piazzolla, nieto del legendario músico, le realizó al inolvidable Astor. Así las cosas, Pampita habría sido invitada por Pepa, quien pagó las localidades para poder disfrutar del show musical junto a un grupo reducido de invitados, entre amigos y familia.