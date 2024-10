"La inflación de este mes aparentemente empieza con un dos"

Así lo adelantó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de análisis para Radio Panorama.

Este jueves, el especialista en política y economía Osvaldo Granados analizó en su columna para Radio Panorama algunos aspectos de la compleja actualidad de Argentina.

Adelantó que de acuerdo a las estimaciones de diferentes consultoras. "Agosto muestra una mejoría muy leve con respecto a julio. Y este mes la inflación aparentemente empieza con un 2, para los más optimistas un "2,3% y para los más realistas rondaría un 2,7 o 2,9%".

Se refirió además a un reportaje que se le realizó al presidente del Foro de Davos donde habla de Argentina. "Dijo que el país 'es un objeto de estudio' y que se están haciendo unos cambios impresionantes. Sin embargo dijo que el riesgo que ve es que las reformas cansen y den marcha atrás. Dijo que Argentina tiene las inversiones directas extranjeras más bajas de cualquier país del mundo en los últimos 15 años".

"Si viene el repunte, va a venir por el gas, el litio, la minería y el sector agrícola. Hay que invertir en caminos porque la infraestructura es bastante débil", agregó.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En otro tramo destacó un encuentro entre los economistas Ricardo Arriazu y Daniel Artana, titular de FIEL donde se discutió que "nadie sabe si va a tener éxito o no el plan".

"El primer round ganado del gobierno es que no tienen déficit, el segundo es que no emite. El tercero, que necesitamos dólares en el Banco Central, ese es el que falta. Brasil hizo el ajuste en 2006 y hasta el 2011 aumentaron sustancialmente sus reservas por eso hoy es lo que es. Los cambios estructurales eran necesarios, pero no llegaron a dar la pelea de las reformas".

Subrayó que Arriazu expresó que "la transición es clave y que hay mucha capacidad para crecer. Cuestionó que el FMI anticipe que la inflación del año que viene será del 45% del año que viene, salvo que piensen que van a devaluar en cuyo caso se quedaron cortos. Para Arriazu, va a ser del 20%, porque aunque sea un año electoral no hay muchas posibilidades que se desmadre".