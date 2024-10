Riquelme habló tras los incidentes en Boca-Gimnasia que lo tuvieron como intermediario

El presidente del Xeneize rompió el silencio tras meterse en medio del enfrentamiento entre los hinchas y la policía.

En la tensa clasificación de Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Gimnasia, se vivió un momento insólito en el estadio Marcelo Bielsa.

Durante el entretiempo, un fuerte enfrentamiento entre hinchas de ambos equipos y la policía amenazó con interrumpir el partido, pero la intervención personal de Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del club, ayudó a calmar la situación.

En medio del caos, Riquelme bajó de su palco y se dirigió hacia la tribuna donde ocurrieron los incidentes, una escena pocas veces vista en el fútbol argentino. "Son cosas de nuestro fútbol. Al final, tuvimos la suerte de que se pudo seguir jugando el partido. Sabemos que en nuestro país se vive el fútbol de una manera especial. Sucedió lo que se vio en la tele, pero se pudo solucionar", comentó Román en una entrevista con Radio 10.

Riquelme no solo destacó la resolución del conflicto, sino que también agradeció a la policía por su intervención y comprensión: "Vi la situación desde arriba y en un momento me salió bajar. Yo soy hincha de mi club, amo a mi gente. Siento que siempre tenemos que ayudar. Así como a veces criticamos mucho a los hinchas y a la policía, que es lo más fácil, yo les tengo que agradecer a los policías. Entendieron que había chicos y mujeres. Pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron", agregó.

El rol de la barra y la conexión con los hinchas

Riquelme también reconoció el papel de La 12, la barra de Boca, en la pacificación de la situación: "Hay una cosa que para mí es muy importante. Los hinchas que estaban en la platea entendieron que había que parar. Así como muchas veces se lo critica a la barra, ayudaron para que la gente se calme. Hice lo que sentía. Es mi club, soy un hincha más. Vivo igual que ellos".

El momento más conmovedor de la intervención de Riquelme fue cuando abrazó a un hincha visiblemente nervioso. "Fue maravilloso lo del abrazo. A ese hombre lo vi muy nervioso. La situación era difícil para todos. Imaginate que vienen miles de hinchas y son diez policías. El hombre que me vio y me abrazó me dijo: 'salí de ahí que te van a lastimar'. Es increíble. Si yo tengo que pararme delante de los hinchas para que no los lastimen, lo voy a hacer todos los días", concluyó el exjugador.