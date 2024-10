El evento "Transformando la Educación en la Era de la Inteligencia Artificial" cerró con éxito en la Feria del Libro 2024

El profesor González ofreció ejemplos prácticos y estrategias para integrar las herramientas de IA en el proceso educativo.

Este jueves , la Feria del Libro de Santiago del Estero fue el escenario de un evento imperdible: "Transforming Education in the Age of Artificial Intelligence", una presentación a cargo del profesor Gustavo González.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La charla “Transformando la Educación en la Era de la Inteligencia Artificial”, celebrado en el marco de la 14º Feria del Libro en Santiago del Estero, culminó con gran éxito, atrayendo a una multitud de profesores, estudiantes y público en general. La jornada, que se convirtió en uno de los puntos más destacados de la feria, abordó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo y su papel transformador en la enseñanza y el aprendizaje.

El profesor González ofreció ejemplos prácticos y estrategias para integrar las herramientas de IA en el proceso educativo, resaltando la necesidad de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo digital sin perder los valores humanos esenciales.

La participación fue masiva, superando las expectativas de los organizadores. Profesores de distintos niveles educativos se mostraron entusiastas al compartir sus experiencias y conocer nuevas formas de aplicar la inteligencia artificial en sus clases.