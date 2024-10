El "modo super nocturno" llegará a WhatsApp: ¿qué es y cómo funciona?

El servicio de mensajería introducirá una nueva versión más oscura para mejorar la experiencia de los usuarios. Además, ya se confirmó para qué servirá y cómo se puede activar.

WhatsApp se convirtió en la app de mensajería más importante del mundo, y cuenta con más de 2.000 millones usuarios. Esto se debe a lo simple que resulta usar la aplicación gracias a su adaptabilidad y fácil interfaz, por lo que suele ser la más elegida. En ese sentido, el servicio de mensajería introducirá una nueva versión más oscura para mejorar la experiencia de los usuarios. Además, ya se confirmó para qué servirá y cómo se puede activar. Qué es y cómo funciona el modo super nocturno en WhatsApp El modo super nocturno funcionará como una versión más profundizada del modo oscuro de WhatsApp. En ese sentido, el portal especializado WA Beta Info (WBI) descubrió el cambio que está haciendo el servicio de mensajería: "Específicamente, WhatsApp modifica el antiguo color #0b141a al nuevo tono #0a1014 para su interfaz". Esto significa "un cambio sutil pero impactante hacia una estética más refinada y oscura". Algunos usuarios que probaron la versión beta destacaron que mejora a legibilidad del texto dentro de las burbujas, lo que resulta beneficioso para los ojos de las personas que no se cansarán tan fácil. Además de reducir el esfuerzo visual, WBI entiende que "esta migración también alinea el diseño de la app con una tendencia contemporánea de favorecer paletas de colores más profundas". De momento ya existe el modo oscuro, y para activarlo hay que seguir estos pasos: Entrar a WhatsApp Ir al menú de tres puntos que está en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio Entrar a Ajustes Entrar a Chats En la sección de Pantalla, entrar a la opción Tema Elegir el tema Oscuro y hacer click en OK Si bien no se conoce la fecha exacta en la cual se implementará esta modificación, se sabe que entrará dentro de la próxima actualización de WhatsApp, la 2.24.22.4.