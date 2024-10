Luciano Jachfe palpitó la “final” que afrontará Mitre ante Chaco For Ever

El arquero aurinegro habló en la previa del choque del domingo por la última fecha de la Primera Nacional.

Mitre recibirá a Chaco For Ever este sábado buscando un lugar en el reducido de la Primera Nacional. El Aurinegro, noveno en la tabla, está a tan solo un punto de Gimnasia y Tiro, último clasificado al reducido, y este partido podría sellar su pase a la siguiente fase. En este contexto, el arquero Luciano Jachfe compartió su análisis sobre el presente del equipo y la relevancia de este compromiso.

“El objetivo a principio de año fue entrar al reducido. Si no lo logramos, no creo que sea un fracaso ni un año perdido”, reflexionó Jachfe, valorando el crecimiento del equipo bajo la conducción de Mario Sciacqua. Para el arquero, el apoyo de los hinchas refleja la evolución del plantel y el estilo de juego que lograron consolidar, tanto en casa como de visitante. “Crecimos como equipo y como grupo. La gente está conforme, aunque también compartimos su frustración por algunos resultados que no se nos dieron”, expresó.

Con solidez en cada línea y un equilibrio entre ataque y defensa, el arquero santiagueño destacó: “Desde la llegada de Mario logramos una segunda rueda muy buena. Empatamos mucho, pero en varios partidos logramos mantener el arco en cero”. Sin embargo, la falta de definición ha sido una dificultad que reconocen. “Nos ha costado convertir; generamos muchas chances, pero la pelota no quiso entrar, como ante Defensores en la fecha pasada”, admitió Jachfe, quien se mostró confiado en que el equipo seguirá trabajando hasta lograr revertir la situación.

Tras superar una lesión en la mano, que lo mantuvo fuera de las canchas, Jachfe resaltó la competencia sana con su colega Joaquín Ledesma, quien lo reemplazó durante su recuperación. “Él lo hizo muy bien y siempre peleamos el puesto de forma leal y con compañerismo”, comentó.

Para el duelo del dominho, Jachfe sabe que Chaco For Ever, sin presiones, será un rival complicado. “Vienen de empatarle a Aldosivi y serán un equipo muy duro. Pero no nos cambia nada; tenemos que salir con todo”, concluyó.