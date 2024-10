¿Estados Unidos intenta destruir el orden liberal?

La moda generacional induce a ningunear el multilateralismo y a objetar, con exceso de furia militante, y discutible racionalidad, el papel de la OMC.

Por Jorge Riaboi, en diario Clarín

Al igual que hace noventa y cuatro años, cuando la miopía de la Casa Blanca y del poder legislativo generó un enorme caos global con la sanción de la ley Smoot-Hawley, la actual derecha populista de Estados Unidos se suma a las dirigencias de Occidente dispuestas a cerrar gran parte de la economía, con la polémica excusa de fomentar el crecimiento y restablecer la competitividad del sector privado.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



La herramienta elegida por Donald Trump y sus apóstoles, es orquestar un mega aumento ilegal y salvaje de los aranceles a la importación y un generoso régimen de subsidios en favor de la industrialización y reindustrialización de emprendedores locales.

Por si no lo notaron, hace tiempo que en Washington se apagó la histórica lealtad al orden liberal, un concepto que ahora sólo emerge, de vez en cuando, en centros de reflexión como el CSIS o el Instituto CATO. La moda generacional induce a ningunear el multilateralismo y a objetar, con exceso de furia militante, y discutible racionalidad, el papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Ninguno de esos mantras es nuevo. Apenas son más ásperos con el paso de los años.

La nueva clase política trabaja con la nefasta y perversa convicción de que las soluciones van a surgir aplicando una fulminante mega dosis de proteccionismo.

El propio Donald Trump habla de aumentar a 200 por ciento el arancel que grava a los autos chinos, cualquiera sea el origen de su ensamblaje, lo que para él incluye a los producidos en México, y uno del 60 por ciento a los demás bienes provenientes de la misma nación asiática. La bronca con Beijing, muchas veces de dudoso fundamento, está a la vista.

Tanto que el ex presidente reconoce que lo escuchan porque saben “que estoy un poquito más loco que antes”.

Hace añares que Estados Unidos, la Unión Europea y otros fundadores de la OECD, no están interesados en discutir planes de liberalización comercial sustentados en rebajas de la protección arancelaria. Sus acuerdos de nueva generación se limitan a definir y pulir el contenido del proteccionismo regulatorio, algo que nuestras autoridades políticas y las ONG’s supuestamente especializadas, no logran entender.

Los actuales movimientos tienden a disfrazar tanto el concepto de desarrollo sostenible, como el bastardeo de legítimas preocupaciones no comerciales que interesan a toda la humanidad, como las negociaciones sobre medio ambiente, el cambio climático, la desertificación y la preservación del patrimonio biodiverso. O las crisis energética y alimentaria que subyace sin buena explicación en este inexplicable planeta.

Por desgracia, esa torcedura de muñecas no se detecta en la vida académica; se aprende con mucho esfuerzo en la trinchera de la diplomacia comercial, la que en estos días está discutiendo día y noche visiones y trampas de la política exterior como la existencia de los BRICS, el falso temario de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios cuyo procesamiento fue birlado de la FAO y otras delicias de la vida conyugal.

Las mentes sencillas como la mía se limitan a invocar a las fuerzas celestiales para lograr que tales observaciones penetren, de una vez por todas, en la corteza cerebral de nuestros colegas y amigos del Mercosur y que todos aprendamos a detectar lo que verdaderamente importa, olvidando el lema figuración o muerte.

Por supuesto, uno supone que el verdadero Trump que discute desde la tribuna política el tamaño de los genitales del difunto golfista Arnold Palmer, no es la clase de aliado que imaginaban conseguir los liberales y libertarios de América del Sur.

Tampoco el que dice, muy suelto de cuerpo, de que puede convivir con un déficit fiscal de 1.800.000 millones de dólares (un poquito mayor que el déficit cero de Javier Milei) y prevé un incremento de la deuda pública de 7.500.ooo millones de dólares.

A quienes nos dedicamos a estos temas, nos asusta un poco el deseo de imitar la gran pifiada de 1930, cuando el planeta registró la primera Crisis de sobreoferta mundial de bienes, cuyas derivaciones llevaron a reducir, en los primeros doce meses de aplicación, dos tercios del comercio exterior; a provocar el cierre de miles de empresas y a dejar sin ocupación a un masivo ejército de trabajadores. Esto no sucedió porque no había plata, sino porque no había cerebro.

Por otra parte, la posición de la nueva derecha populista, sólo nos libera de crear más y mejor comercio, además de impulsar el crecimiento global, algo que seguramente no festejarán mucho las sociedades que desean rescatar la iniciativa privada.

En concreto, Donald Trump promete cerrar totalmente la importación de ciertos productos chinos, y de encarecer las importaciones de otros proveedores internacionales, resucitando la idea de poner en marcha una especie de gran batalla naval con los nuevos techos arancelarios. Al resto de los proveedores extranjeros, les quiere aplicar, como mínimo, aranceles de importación del 20 al 30 por ciento.

Esos ajustes son vistos como inflacionarios y poco exitosos si además Washington les cierra el paso a los inversores. En septiembre pasado el presidente Joe Biden rechazó la compra de US Steel por parte de Nippon Steel de Japón, un grupo que intentó asumir la responsabilidad de hacer competitiva a la emblemática y tambaleante siderúrgica estadounidense.

Según las múltiples declaraciones y relatos técnicos que describen los rasgos del presente escenario, los ajustes que llegarían a la mesa de trabajo de la Oficina Oval surgirán de bloquear la competencia importada con un fuerte, amplio, horizontal, sectorial, escalonado y discriminatorio aumento de los aranceles de importación. Una orgía de violaciones de las disciplinas que rigen el comercio global.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



Al examinar en detalle esas propuestas, cualquier persona del oficio se ve tentada a sospechar que nadie concibe ideas tan hostiles a las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio (la OMC), si desea conservar su membresía en ese foro.

Al mismo tiempo, uno es consciente de que los socios comerciales de Washington no se van a comer, con los brazos cruzados, aranceles ilegales de importación que generan cierres parciales o totales del mercado de Estados Unidos. No lo hicieron en el pasado y no tienen razones para aceptar tal cosa en el futuro.

A pesar de ello, en las cuevas de la gente que entiende algo de estos temas, las que no están ubicadas en las oficinas del poder, ni en las ONG’s supuestamente especializadas, hubo un inexplicable remezón al oír, otra vez, el rumor del posible retiro de Estados Unidos de la OMC.

De hecho, años atrás pude participar en directo de tales especulaciones en un diálogo de ex titulares de la Oficina del Representante Comercial (USTR) que se efectuó mucho antes de la llegada al poder del actual presidente Joe Biden.

Por ello no sorprende que el enfoque llegara a la revista Foreign Affairs del pasado 7 de octubre. Allí se encuentra la columna titulada “El mundo está abandonando la OMC – y Estados Unidos y China están liderando el camino-“, un texto muy bien escrito por la colega canadiense Kristen Hopewell, quien repite un diagnóstico que es vox populi en las capitales que habitualmente tienen voz en el Salón Verde (Green Room) de la OMC.

Pero uno no trabaja en estos asuntos sin medir la veracidad y viabilidad de los comentaros.

En primer término, la verborragia de Donald Trump suele ser exagerada, imprecisa y chanta. ¿De dónde sale que su país necesita establecer un arancel de 200 por ciento para frenar el ingreso de los VE chinos? . No creo que venga del embajador Robert Lighthizer, su asesor y lobista de cabecera.

Los especialistas saben que, con el 28 por ciento de arancel a la importación que regía hasta hace poco, ya no entraba, a los Estados Unidos, casi ningún VE de esa nación asiática.

En segundo término, es sabido que el presidente Joe Biden reforzó los impedimentos comerciales al subir los aranceles de los VE al 100 por ciento.

En tercer lugar, lo que sugiere el ex presidente y lo que está haciendo el actual mandatario, implica lanzar otro capítulo de la guerra comercial que el mismo Trump inició en marzo de 2018, un escudo que con toda seguridad no es consistente con los compromisos de acceso al mercado que su país consolidó ante la Organización Mundial de Comercio (la OMC), a menos que la futura Casa Blanca culmine su festival de amenazas con un sonoro retiro del mayor foro intergubernamental y contractual del planeta.

Al respecto, y si bien nadie aplaude el persistente sabotaje que está haciendo Estados Unidos al Sistema Multilateral de Comercio, ningún gobierno responsable desea que ese país se vaya de la Organización. Lo único que uno quiere, y espera, es que la Casa Blanca vuelva a comportarse como un gobierno adulto.

En cuarto lugar, las ideas de Trump y sus apóstoles, son similares a la tontería que ensayó en 1971 el gobierno del ex presidente Richard Nixon. Fue parte del Acuerdo suscripto en el Museo Smithsonian. En ese momento se quiso establecer una sobretasa arancelaria del 10 por ciento a todas las importaciones que accedan al mercado estadounidense, decisión que fue rechazada de plano por el ex GATT.

Y, en quinto lugar, porque los autos producidos en México por empresas chinas que se atengan a las condiciones de acceso establecidas para gozar del tratamiento preferencial definido en el texto del nuevo NAFTA, el Acuerdo T-MEC (ó USMCA), no le ofrece margen de maniobra a quien intente jugar al chico malo.

Las disposiciones del texto renegociado y adoptado por los tres socios de América del Norte que integran tal Acuerdo, fueron esencialmente propuestas por el entonces presidente Trump y sus asesores.

Si Estados Unidos se fuera de la OMC y da por terminado el antedicho Acuerdo regional de América del Norte, implosionarán sus propias oportunidades de exportar y únicamente nos restará pedir que las fuerzas celestiales se apiaden de Washington y del mundo ante tamaña idiotez.

Al redactar estas líneas, pude ver un notable video en el que Elon Musk saltaba con los brazos en alto dentro de la tarima electoral montada para escuchar al ahora candidato presidencial Donald Trump.

Fue una llamativa novedad. No es frecuente ver a un líder empresario de este calibre, al que la Revista Forbes le atribuye una fortuna neta actualizada de 258.900 millones de dólares, jugarse en forma tan visible por un candidato presidencial inestable y con delirante vocación proteccionista.

Es el mismo Musk que califica de fantástica la gestión desregulatoria y de achicamiento del Estado que efectúa Javier Milei.

Es cierto, Musk tiene muchas razones para llevarse bien con cualquier presidente de Estados Unidos. Biden le levantó los aranceles e hizo que el mercado de VE’s de ese país equivalga a pescar en una pecera, sólo que, a 60.000 dólares promedio por auto de origen local, no llueven compradores.

Papá Estado también le dio a los VE ensamblados localmente una franquicia que no cubre a los autos importados. Se trata de un crédito fiscal de 7.500 dólares por unidad y acceso a la tecnología de las grandes organizaciones del gobierno en condiciones muy atractivas.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



Y ahora Donald no sólo habla de mandar a las nubes los aranceles de importación de VE, sino hacer deducible de impuestos la tasa de interés de los créditos que pagan los compradores de esos vehículos.

Algunas de las otras empresas que son propiedad de Musk, calzan muy bien en la definición de capitalismo de amigos. En este contexto no hace falta gruñir ni decir carajo. Uno se resigna a ganar unos cuantos mangos.