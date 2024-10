El jefe de Gabinete encabezó la presentación de la Editorial de la Subsecrearía de Cultura de la provincia

"Todos estos esfuerzos que tienen que ver con cohesionar una sociedad a través del conocimiento, con difundir nuestra identidad individual y colectiva como pueblo es la verdadera batalla cultural que tenemos que dar", expresó Suárez.

En el marco de la 14° Feria Provincial del Libro, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, encabezó este sábado por la mañana la presentación de la Editorial de la Subsecretaría de Cultura de la provincia.

La ceremonia se desarrolló en el Centro de Convenciones Fórum, donde también formaron parte del panel la ministra de Educación, Mariela Nassif; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la coordinadora de la Editorial, Marta Terrera, y el escritor invitado Federico Jeanmaire, de quien se editará un ejemplar del libro “Una lectura del Quijote”.

Estuvieron además la intendente de la Capital, Norma Fuentes; los secretarios de Trabajo, Julia Comán, y de Deportes, Carlos Dapello; los subsecretarios de Educación, Alejandro Píccoli y de Turismo, Nelson Bravo, como parte de una sala colmada con público, entre los que se destacaron docentes y estudiantes que recibieron reconocimientos por su aporte a la cultura, a través de escritos que realizaron como parte de un concurso.

Al hacer uso de la palabra, Leguizamón manifestó su satisfacción por hacer realidad el proyecto editorial de la Subsecretaría de Cultura, que reeditará un trabajo importante de Federico Jeanmaire, “Una lectura del Quijote”. “Se trata -explicó- de uno de los escritos fundacionales de la literatura, al cual Federico lo ha estudiado y nos enorgullece que haya aceptado y que contribuyan a dar una nueva dimensión a nuestra editorial".

Además, detalló "que docentes, estudiantes y escritores se sumarán con su literatura a este nuevo inicio de una tarea que tendrá distintas generaciones y nuevos trabajos, una biblioteca renovada con escritos inéditos que serán referencia, tanto para la educación como para los lectores".

Por su parte, Terrera hizo referencia a la importancia y el valor que tiene la edición "para la revolución de la identidad, la alfabetización y patrimonio cultural de una sociedad y porque es tan importante que la Subsecretaría tenga una editorial que permita la distribución gratuita para investigadores, bibliotecas y universidades donde se puede acceder a un libro sin ningún problema".

En tanto, Jeanmaire consideró que la idea de esta edición de “El Quijote” "es para que los chicos y los más jóvenes lo conozcan, que se den cuenta que es un libro divertido, revalorizarlo para que se lea y que ayude a que muchos santiagueño se animen a leerlo".

Por su parte, la ministra Nassif celebró que la Jefatura de Gabinete, a través de la Subsecretaría de Cultura, cuente con una editorial propia y resaltó que esto forma parte de las políticas de Estado activas que se impulsa desde el Gobierno de la provincia. “Eso habla de la vocación política de poder cuidar, fomentar e invertir en cultura y quiero agradecer que el Ministerio de Educación sea parte a través de docentes y alumnos", expresó.

"La cultura -agregó- es un pilar fundamental y junto a la educación forman parte de un proceso que permiten crear identidad, por eso quiero instar a que esto sirva de inspiración y se sumen muchos más chicos y docentes a la escritura y podamos seguir consolidando nuestro patrimonio y trabajando en la educación que debe ser revolucionaria".

El cierre de la presentación estuvo a cargo del jefe de Gabinete Elías Suárez, quien puso especial énfasis en la importancia de poner en valor y darle institucionalidad a la Editorial de la Subsecretaría de Cultura, al remarcar que "hay mucha gente que viene trabajando a lo largo de los años en este proyecto y han motorizado lo que tiene que ver con la difusión de la cultura".

"Todos estos esfuerzos que tienen que ver con cohesionar una sociedad a través del conocimiento, con difundir nuestra identidad individual y colectiva como pueblo es la verdadera batalla cultural que tenemos que dar. Esto no significa que transitar por problemas de orden económico o financiero no tengamos que dar una batalla cultural que tiene que ver con cohesionar nuestra identidad como pueblo. Ese es el desafío. Cuando nos hablan de la batalla cultural no significa callar voces, significa todo lo contrario, significa trabajar para difundir esas voces que sin duda a lo largo de los años Santiago del Estero se ha destacado por ser una parte fundamental en la construcción de la identidad nacional”.

En otro tramo de su mensaje hizo un especial reconocimiento a los docentes, maestros y jóvenes, como una de “reconocer ese esfuerzo de todos quienes, sobre todo en el interior, hacen todo el esfuerzo por difundir y promover nuestra cultura”.

La ceremonia concluyó con la entrega de plaquetas a Federico Jeanmaire, a los docentes Nicolás Rojas, Miriam Muñoz y Marcela Leiva, y a los jóvenes Mauricio Almaraz y Juan Cruz Maldonado, quienes leyeron sus poesías y novelas.