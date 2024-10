Mario Ishii dijo que Cristina Kirchner “se está equivocando” y acusó a su hijo Máximo de quedarse con cargos

El intendente de José C. Paz recalentó la interna del PJ y cruzó al mandamás de La Cámpora en un claro mensaje de apoyo a Axel Kicillof.

En medio de la cada vez más tensa interna del PJ, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuestionó la decisión de Cristina Kirchner de competir en la elección del partido y acusó a Máximo de haberse quedado en las últimas elecciones con cargos que, según él, correspondían a su región y no a La Cámpora.

Fue en un plenario del Partido Justicialista de José C. Paz que Ishii le dijo a la expresidenta que "se está equivocando" al meterse en la interna partidaria con el gobernador riojano Ricardo Quintela.

"La están asesorando mal. No está la gente en condiciones de ir a votar, la gente no tiene ganas de ir a votar. No la asesoren mal, la queremos muchísimo pero esta vez se equivocaron", se quejó Ishii, con duros reproches a Máximo Kirchner y a su agrupación La Cámpora.

En ese mismo sentido, insistió: "Están apurando a hacer una elección partidaria cuando a la gente no le interesa, tiene un problema social, tiene hambre, no hay forma física en 15 o 20 días para hacer una elección".

Ishii no lo mencionó, pero en sus críticas también deslizó una defensa a Axel Kicillof. Es que el hijo diputado cruzó este viernes al mandatario bonaerense por no apoyar públicamente a Cristina. “Eso no se hace, ella tenía una debilidad enorme por él”, lo cuestionó.

Entre sus críticas, el camporista dijo que dirigentes cercanos al gobernador juntaron avales para la candidatura de Quintela y deslizó que algunos se peleaban por cargos. Ishii fue uno de los primeros referentes peronistas en cruzarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Escuché por ahí decir a Máximo Kirchner que 'se pelean por un diputado'. Yo les voy a contar la verdad porque siempre hablé con la verdad", apuntó el histórico intendente peronista, y siguió: "En la última elección estuvimos esperando, en esta región tenemos un millón y medio de personas entre Malvinas, San Miguel y José C Paz, y tenemos que tener una representación y a esta región no le tocó ni siquiera un legislador".

Y agregó, con énfasis: "Los tuvimos que andar buscando para ver dónde hacían las listas. Las hicieron en frente del partido y pusieron los nombres que quisieron. Defeccionaron a todo el peronismo de la provincia y La Cámpora se agarró los cargos en la lista y Máximo fue el responsable de dejar a esta región sin legisladores".