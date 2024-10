Este lunes se conoce el veredicto en el juicio contra L-Gante: podría ser condenado a 8 años de prisión

La audiencia está prevista para el mediodía. El cantante podría quedar detenido en caso de recibir una pena efectiva.

Luego de cuatro audiencias en las que declararon numerosos testigos, finalmente este lunes se conocerá el veredicto en el juicio contra Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, por los delitos de “amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

La semana pasada, la fiscalía a cargo de Adrián Landini pidió que el cantante sea condenado a 7 años de prisión, mientras que la defensa fue por la absolución. Por su parte, una de las querellas solicitó 8 años de cárcel y la otra 3.

Está previsto que la jornada empiece a las 12 horas, aunque podría atrasarse. El juez Ignacio Racca, del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes, deberá resolver si condena o no al artista.

En diálogo con TN, Pablo Becerra, que representa al denuciante Gastón Torres, indicó: “Estamos a la espera de una sentencia condenatoria de una pena de cumplimiento efectivo”.

“Nosotros pedimos que Valenzuela quede detenido, pero tenemos pocas expectativas a que nos hagan lugar”, sostuvo.

Por su parte, Luciano Locatelli, abogado del cantante, dijo que no está seguro de lo que va a pasar durante la audiencia, aunque cree que “la privación ilegítima de la libertad no puede prosperar”.

Las últimas palabras de L-Gante antes del veredicto

“Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable, que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor, el resto (por los representantes de la querella) tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso”, dijo L-Gante cuando le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras.

“No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia”, agregó.

Los hechos que podrían llevar a la cárcel a L-Gante

L-Gante está acusado de haber cometido diversos delitos en tres hechos que fueron denunciados ante la Justica. Uno ocurrió en 2021 durante una peregrinación a Luján, en la cual el cantante fue denunciado por haber golpeado el auto de una conductora con la que manvuto una discusión de tránsito.

El otro hecho ocurrió en General Rodríguez, en el barrio en el que vivía antes el músico, cuando, según dijo el denunciante, el músico lo amenazó con un arma. La tercera situación fue en mayo de 2023, madrugada en la que habría privado de su libertad a dos personas mientras las amenazaba de muerte también con un arma.

A lo largo de las distintas audiencias declararon varias personas que aportaron versiones diferentes sobre los tres hechos.

El delito que podría complicarlo más es el de privación ilegítima de la libertad, delito por el que Torres y Rosa Catalina Passi lo denunciaron ante la Justicia.

En su declaración, dijeron que Valenzuela los había mantenido privados de su libertad después de haberlos amenazado tras una discusión a la salida de un boliche en General Rodríguez.

Si bien durante el juicio Torres corroboró su relato y hasta aseguró que el cantante lo amenazó a él y a toda su familia con un arma, Passi le bajó el tono a la situación y no pudo asegurar que Valenzuela hubiera estado armado ese día.

Aun así, hubo otros dos testigos que complicaron la situación del cantante. Uno de ellos fue Emanuel de Marco, amigo y supuesto chofer de L-Gante, quien está detenido por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. Está acusado de haber acompañado al músico en su camioneta el día del hecho y fue uno de los que aseguró que Valenzuela iba armado.

Otro de los testigos que declaró en su contra fue un policía que lo vio esa madrugada, cuando supuestamente llevaba en su auto a Torres y a Passi en contra de su voluntad.