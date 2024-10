Avanza en Salta la sanción de una ley que regula las residencias médicas

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Diputados, pero el Colegio de Médicos salteño expresó su rechazo.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de ley para establecer el marco normativo que regulará el Sistema de Residencias de Salud en la vecina provincia y que abarcará a las que funcionan o se establezcan en los establecimientos de salud públicos, organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado y también en los centros de salud privados. Sin embargo hay polémica, porque el Colegio de Médicos de Salta salió a rechazar la iniciativa con una dura solicitada.



La diputada Laura Cartuccia, autora del proyecto, explicó en el recinto que la ley propuesta es el resultado de un trabajo en conjunto y consensuado con el Ministerio de Salud Pública, con el Colegio de Médicos de Salta, entre otros referentes. Sin embargo, el Colegio de Médicos señaló que si bien ellos fueron invitados no participaron de la confección del proyecto, del que dijeron que no aporta nada a la población ni a los residentes.

De acuerdo a lo informado por El Tribuno de Salta, la legisladora recordó que el actual sistema de residencias médicas está previsto a través del Decreto 1.277 del año 2000 y por otras resoluciones. Este marco normativo viene rigiendo hace 24 años y es necesaria su actualización porque las residencias médicas son un pilar fundamental en la formación de los profesionales.

Señaló que en la ley se introducen incompatibilidades para los aspirantes en concordancia con la Ley de Ficha Limpia y para el caso de que un profesional abandone, sin justificación suficiente, el sistema antes de concluir, deberá reintegrar al Estado provincial los montos percibidos como retribución durante su residencia.

Más voces

A su turno, el diputado Bernardo Biella subrayó la importancia de la Ley y consideró que la misma constituye una herramienta más para mejorar el sistema de salud provincial y contar con mayor presencia de profesionales en las distintas áreas operativas.

En esta línea, subraya que resulta fundamental el trabajo conjunto entre los sectores público y privado y con las universidades, quienes pueden colaborar en la creación de programas de formación y capacitación que respondan a las demandas actuales.

Estas alianzas fortalecerán la formación médica y de otros profesionales de la salud y garantizarán una atención de calidad para todos los ciudadanos, sostiene.