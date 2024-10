Investigan un ajuste de cuentas en un nuevo homicidio en Córdoba

Un hombre de 40 años recibió dos disparos en la cabeza. Estaba con otro hombre tomando alcohol y comprando drogas.

Un hombre de 40 años murió de un disparo en la cabeza. Aparentemente estaba junto a otro hombre tomando alcohol y comprando drogas cuando frenó un auto, se bajaron dos hombres y lo mataron en Villa El Libertador.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO



Los dos que fueron atacados habrían robado una vivienda, de esa populosa barriada de la capital cordobesa, y ese sería el motivo de la represalia.

Todo ocurrió pasadas las 4 de esta madrugada a metros de la esquina de Pilcomayo y Avenida de Mayo.

El joven de 21 años, acompañante de la victima fatal, fue detenido, pero por robo, no por el crimen.

Una vecina que trabaja en un kiosco 24 horas en la zona comentó a Cadena 3: "Dentro de todo, yo trabajo en una zona que es tranquila, no se ve mucho movimiento". Sin embargo, reconoció que "de noche por ahí se arma algún problema".

La vecina también relató que no se enteró de lo sucedido hasta que llegó a trabajar. "Cuando ya entré ya había pasado todo, no había policía, no había nada", indicó.

"Mi compañera no vio nada porque escuchó el primer tiro y se tiró atrás de las heladeras", agregó.